Test Medicina 2022 a Catania, punteggio più alto registrato: in giornata sono stati pubblicati i punteggi anonimi per quanto riguarda l'ammissione e si inizia a conoscere i risultati migliori per ateneo.

Test Medicina 2022 a Catania: il punteggio più alto registrato nell’ateneo catanese è stato reso noto in giornata insieme ai risultati anonimi pubblicati sul portale Universitaly. Infatti, la pubblicazione dei punteggi anonimi del Test Medicina 2022 è avvenuta nel corso della tarda mattinata odierna. Dal momento della pubblicazione, i candidati hanno potuto consultarli dalla propria area riservata del portale Universitaly. Inoltre, ogni aspirante medico ha potuto visualizzare una graduatoria che riportava i punteggi relativi al proprio ateneo, dato che i risultati sono stati suddivisi a seconda della sede universitaria di appartenenza.

Test Medicina 2022 a Catania: il punteggio più alto

Per quanto riguarda le informazioni relative ai punteggi, queste potrebbero ancora essere soggette a modifiche dato che si tratta di indiscrezioni ancora recenti. Tuttavia, secondo quanto riportato, è già possibile tirare le somme anche per quanto riguarda l’ateneo di Catania. Infatti, il punteggio più alto registrato a Unict sarebbe pari a 76.4, quasi due punti in più rispetto all’anno scorso.

Questo punteggio sarebbe tra i primi 25 risultati più alti a livello nazionale, anche se non in tutti i casi c’è da festeggiare. Infatti, anche per l’ateneo di Catania si sarebbero registrati punteggi negativi pari a -10 o poco meno. In questi casi, la speranza di poter essere ammessi è praticamente nulla, considerando anche che il punteggio minimo per potere essere considerati in graduatoria è pari a 20.

Il punteggio più alto in Italia

Per quanto riguarda la scala nazionale, il punteggio più alto è stato registrato anche quest’anno in un’università del Nord Italia. Infatti, nel 2021 il punteggio più alto per l’ammissione a Medicina era stato ottenuto presso l’Università dell’Insubria di Varese Como, con un risultato pari a 82,4 punti. Quest’anno, l’ateneo presso il quale è stato ottenuto il punteggio più alto è l’Università di Verona, anche se i punti sono nettamente maggiori rispetto al 2021, dato che il risultato è pari a 90.

Dopo la pubblicazione dei punteggi anonimi, ci sono ancora diversi step e date da tenere a mente per tutti gli aspiranti medici. Per esempio, il prossimo 23 settembre saranno pubblicati gli elaborati svolti dagli studenti. Successivamente, sarà necessario attendere il 29 settembre 2022 per poter visualizzare finalmente la graduatoria dei candidati a livello nazionale. Una volta pubblicata la prima graduatoria, sarà possibile immatricolarsi e pagare la quota fissa necessaria, mentre per gli scorrimenti bisognerà attendere il prossimo 7 ottobre 2022.