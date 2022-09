Corte dei Conti: bando di concorso per 94 posti

Indetto il concorso per la Corte dei Conti 2022. Ecco tutti i dettagli per i 94 post, prove, scadenze e requisiti

Pubblicato il bando di concorso per l’assunzione di 94 unità per il personale amministrativo con assunzione a tempo pieno e indeterminato, per le esigenze funzionali degli uffici centrali e territoriali della Corte dei conti e dell’Avvocatura dello Stato. Le risorse, inserite in area funzionale III – fascia retributiva F3, saranno inquadrate nei ruoli del personale della Corte dei conti e dell’Avvocatura dello Stato. Così suddivisi:

80 posti presso la Corte dei conti;

14 posti presso l’Avvocatura dello Stato.

I requisiti

I requisiti di base richiesti sono:

cittadinanza di uno degli Stati membri dell’Unione Europea;

godimento dei diritti civili e politici;

idoneità allo svolgimento delle mansioni relative al posto da ricoprire;

qualità morali e condotta incensurabili;

posizione regolare nei confronti dell’obbligo di leva per i cittadini soggetti a tale obbligo;

non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento o licenziati o dichiarati decaduti da altro impiego statale per averlo conseguito a seguito della presentazione di documenti falsi o viziati da nullità insanabile e, comunque, con mezzi fraudolenti;

assenza di condanne penali con sentenza passata in giudicato per reati che costituiscono un impedimento all’assunzione presso una pubblica amministrazione.

Inoltre, per le posizioni sono richiesti i seguenti titoli di studio:

laurea magistrale (LM), appartenente ad una delle seguenti classi: LMG /01 Giurisprudenza; LM – 63 Scienze delle pubbliche amministrazioni; LM – 52 Relazioni internazionali; LM – 62 Scienze della politica; LM – 56 Scienze dell’Economia; LM – 77 Scienze economico-aziendali;

laurea specialistica (LS) ex D.M. 509/1999;

diploma di laurea (DL) conseguito con ordinamento previgente al D.M. 509/1999, equiparati ai sensi del decreto interministeriale del 9 luglio 2009.

Corte dei conti: prove del concorso

La prova selettiva è prevista solo nel caso in cui i facenti domanda siano più di 700. La prova consistente in una serie di quesiti a risposta multipla nelle materie oggetto delle prove scritte. 100 domande in 90 minuti, senza banca dati.

Ad una possibile prova preselettiva, seguono due prove scritte e una orale. Per la prima prova scritta è prevista un elaborato contenente una risposta argomentata a due quesiti di diritto costituzionale e/o diritto comunitario e di diritto civile e diritto commerciale, con riferimenti al diritto processuale civile.

Nella seconda prova scritta viene richiesto lo svolgimento di un elaborato su diritto amministrativo, sostanziale e processuale e nella redazione di una circolare, di un verbale o nella soluzione di un caso concreto, attinenti all’attività lavorativa e alle mansioni del profilo di cui al bando.

Infine, alla prova orale avrà accesso chi ha avrà ottenuto in ciascuna prova scritta un punteggio minimo di 70/100. Il colloquio verterà sugli argomenti delle prove scritte e su:

elementi di diritto penale (reati contro la pubblica amministrazione);

elementi di diritto internazionale pubblico;

disciplina del rapporto di lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione;

legislazione sulla Corte dei conti;

ordinamento dell’Avvocatura dello Stato;

lingua straniera, a scelta del candidato, tra inglese e francese;

elementi di informatica giuridica, utilizzo di Internet, posta elettronica, PEC e firma digitale: conoscenza dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse (quali pacchetto Office, in particolare Word, Excel e PowerPoint).

Scadenza concorso

La domanda può essere presentata esclusivamente per via telematica entro il 20 settembre 2022. Per tutte le informazioni vi rimandiamo al bando ufficiale.