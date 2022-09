Incidente stradale vicino all’Ospedale Cannizzaro: perde la vita una 25enne

Un'altra giovanissima si aggiunge al già tragico bilancio delle vittime della strada registrate da inizio anno nel Catanese: per cause ancora da accertare, una 25enne avrebbe perso il controllo della propria auto, perdendo la vita.

Ancora sangue lungo le strade di Catania e provincia. Circa due settimane dopo il tragico incidente costato la vita a una giovane trentenne, un altro grave sinistro si è verificato nella giornata di ieri, alle prime luci dell’alba, lungo la Strada Statale 114, nei pressi della rotonda dell’Ospedale Cannizzaro.

A perdere la vita è stata una 25enne, Anastasia Curcuruto. La giovane donna tornava da una serata trascorsa al noto locale Bellatrix quando, per cause ancora al vaglio degli inquirenti, avrebbe perso il controllo della sua Citroen C2: la macchina avrebbe sbandato andando prima contro un muretto, per poi ribaltarsi.

Nonostante i soccorsi tempestivi, sembrerebbe che al momento dell’arrivo dei medici del 118, per Anastasia non ci sia stato nulla da fare. I messaggi di cordoglio si moltiplicano: la giovane, infatti, era conosciuta in zona poiché impiegata in una nota pizzeria appartenente al padre. Il Catanese piange l’ennesima, giovanissima, vittima della strada.