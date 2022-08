Caccia in Sicilia al via: la data di inizio

La caccia in Sicilia è quasi in partenza. Di seguito tutte le info utili sulla data di inizio.

Allo stato attuale la caccia dovrebbe riprendere in Sicilia a partire dal 18 settembre ma attualmente la situazione risulta essere ingarbugliata poiché il decreto diffuso dalla Regione siciliana non ha autorizzato l’apertura il 1° settembre poiché “in aperta violazione della legge statale 157/92 sulla tutela della fauna che prevede la terza domenica del mese e contro il parere scientifico di Ispra”.

“Certe associazioni venatorie diffondono fake news pur di difendersi dal malcontento dei propri associati per la disastrosa querelle sul calendario venatorio – dice Ennio Bonfanti del Wwf -. La preapertura della caccia in Sicilia resta sospesa almeno fino al 18 settembre, come stabilito da Tar e Cga. Questo è chiaro a tutti e non ci possono essere interpretazioni di sorta.

Nei giorni scorsi è successo che la regione ha emanato una circolare ai comuni siciliani dando istruzioni operative sulla distribuzione dei tesserini venatori, documento che ogni cacciatore deve obbligatoriamente possedere per poter andare a caccia. Il Wwf Legambiente e Lipu hanno chiesto al presidente del Tar l’emissione di un decreto monocratico rilevando che tale circolare ingenererebbe nei cacciatori l’erronea convinzione che la caccia si apra dal 1° settembre come previsto dal calendario venatorio prima della sospensione, e che sia possibile cacciare la tortora, fattispecie già bocciata sempre dal Tar quando a luglio ha accolto il ricorso delle associazioni ambientaliste.

Il presidente del Tar ha respinto tale istanza non ritenendola ammissibile perché non prevista dalle norme sul processo amministrativo. Considerato che l’esercizio della caccia in questo periodo di sospensione costituisce reato con la sanzione accessoria della sospensione del porto di fucile fino a tre anni disposta dal questore, le associazioni venatorie farebbero bene a informare puntualmente tutti i cacciatori per evitare tali gravi conseguenze”.