Offerte voli Ryanair: biglietti economici da e per Catania

Offerte voli Ryanair: biglietti economici per partire dall'aeroporto di Catania, Comiso e Palermo e per rientrare negli aeroporti dell'isola.

Offerte voli Ryanair: gli ultimi giorni di ferie sono perfetti per una vacanza last minute prima di tornare nel ciclone degli impegni e dell’afa della città. Ryanair è pronta a regalarci quest’ultima boccata d’aria con biglietti low cost per città sia italiane che europee.

Il sito della compagnia irlandese low cost è colorato da slogan che mostrano le numerose offerte voli Ryanair disponibili per partire dall’aeroporto di Catania-Fontanarossa senza spendere cifre esorbitanti.

Offerte voli Ryanair: Catania

Ryanair ci permette di scoprire la bellezza dell’Europa grazie a un volo di solo andata dall’aeroporto Catania-Fontanarossa verso la leggendaria città di Atene (Grecia) a soli 13,59 €. Allo stesso prezzo, si può acquistare un biglietto di sola andata per Budapest (Ungheria) e Sofia (Bulgaria). Si alzano i prezzi verso Malta con 14,19 €, famosa meta per le vacanze di questa estate 2022. Ad un prezzo simile (14,99 €) è possibile acquistare un biglietto di sola andata per la romantica Marsiglia (Francia) e per la capitale della musica classica, Vienna (Austria).

Si alzano i prezzi per la Polonia, con un viaggio di sola andata per Cracovia a 30,79 € e il biglietto di sola andata per Bruxelles (Belgio) a 50,59 €.

Rimanendo in Italia, invece, le offerte non mancano. Si può acquistare un biglietto di sola andata per Cagliari da Catania a soli 14,99 € e, mantenendo lo stesso prezzo, è possibile volare anche verso Perugia e Trieste.

Offerte voli Ryanair: Comiso

Le offerte non si fermano solo all’aeroporto di Fontanarossa, ma si estendono anche all’aeroporto di Comiso “Pio La Tosse” nella provincia di Ragusa.

Per l’Italia sono disponibili dei biglietti di sola andata per Bologna a 9,99 €. Invece è possibile volare in Europa con un viaggio di sola andata dall’aeroporto di Comiso verso Bruxelles (Belgio) a 14,99 €.

Offerte voli Ryanair: Palermo

Fioccano le città europee che possono essere raggiunte dall’aeroporto di Palermo “Falcone e Borsellino”:

Bucharest (Romania) a 13,59 € ;

(Romania) a ; Marsiglia (Francia) a 13,59 € ;

(Francia) a ; Bruxelles (Francia) a 14,99 € ;

(Francia) a ; Budapest (Ungheria) a 14,99 € ;

(Ungheria) a ; Vienna (Austria) a 14,99 € ;

(Austria) a ; Bordeaux (Francia) 16,79 € ;

(Francia) ; Karlsruhe/Baden-Baden (Germania) 30,55 € ;

(Germania) ; Memmingen (Germania) 35,99 € ;

(Germania) ; Madrid (Spagna) 37,59 € ;

(Spagna) ; Cracovia (Polonia) 54,79 €.

Rimanendo in Italia, invece, è possibile viaggiare fra varie città a prezzi economici partendo dall’aeroporto di Palermo con un viaggio di sola andata: