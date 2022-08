Aeroporto di Catania, WizzAir annuncia nuova tratta: “Grande novità intercontinentale”

Una nuova tratta sarà disponibile all'Aeroporto di Catania - Fontanarossa grazie alla compagnia aerea Wizz Air.

L’Aeroporto di Catania-Fontanarossa “Vincenzo Bellini” non smette di migliorare e incrementare le sue qualità. Tra le sue coccarde splendono: quinto aeroporto italiano e secondo per traffico nazionale, inoltre la tratta Catania-Roma è la più trafficata a livello nazionale e la quarta in Europa. Un aeroporto che attira turisti da tutto il mondo, un punto di riferimento per la Sicilia orientale.

Tra le grandi novità dell’ultimo periodo, la notizia comunicata dalla pagina Facebook “Aeroporto di Catania – Sicilia” dimostra come i posti in classifica siano più che meritati.

“Grande novità intercontinentale” inizia così il post, presagendo una novità che lascerà tutti a bocca aperta.

Dall’aprile 2023, infatti, verrà aperto il primo collegamento Sicilia-Arabia Saudita della storia dell’aeroporto grazie alla compagnia aerea ungherese “WizzAir“, che collegherà Catania con Riyadh due volte alla settimana.

“Catania si conferma snodo strategico tra Europa e Asia – continua il post – a breve i dettagli.”

Non ci resta che aspettare aprile 2023 per poter prendere un volo diretto verso l’Arabia Saudita e, nel frattempo, aspettare ulteriori dettagli.