Stasera in TV: “Atletica – Mondiali di Monaco 2022” e “Contromano”

La settimana è stata pesante e non avete voglia di uscire stasera? Ecco alcuni consigli firmati LiveUnict su cosa guardare stasera in TV.

Cinema Catania troppo lontani? Niente paura. Anche il piccolo schermo offre ottime alternative: ecco le migliori, secondo la redazione di LiveUnict.

Atletica – Mondiali di Monaco 2022 [Rai 2, 21.00]: I Mondiali di Atletica ospitati nella città di Monaco, edizione 2022.

Contromano [Rai 3, 21.20]: Mario è un 50enne milanese che gestisce un negozio di calze. La sua vita procede tranquillamente fin quando un giovane senegalese venditore ambulante di calzini di nome Oba si piazza vicino al suo negozio: avendo paura di perdere il lavoro per colpa del giovane, Mario decide di rapirlo e riportarlo al suo paese. Inizia così il loro viaggio on the road da Milano al Senegal.

Il furore della Cina colpisce ancora [Rai 4, 21.19]: Cheng è un esperto di arti marziali, ma promettendo alla madre che non avrebbe più combattuto, viene ospitato da un cugino trova lavoro in una fabbrica di ghiaccio. Tutto cambia quado scopre che all’interno della ditta c’è chi sta organizzando un traffico di droga.

All things to all men [Mediaset 20, 21.20]: un detective della polizia un po’ particolare è così ossessionato dal desiderio di catturare uno dei più importanti boss della malavita di Londra che, pur di riuscirci, infrange lui stesso la legge.

Terzo grado [Canale 4, 21.20]: un delinquente portoricano di nome Tony Vasquez viene ucciso davanti all’ingresso di una discoteca dal tenente Mike Brennan e l’inchiesta viene affidata al giovane Al Reilly: egli scoprirà così che il mondo è più corrotto di quello che pensava.