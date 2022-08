Amazon Prime Video, settembre 2022: il calendario delle nuove uscite

Amazon Prime Video, settembre 2022: quali sono le novità in arrivo per il prossimo mese? Ecco la lista di quelle rese note riguardo l'offerta streaming per la fine dell'estate.

Amazon Prime Video, settembre 2022: quali novità sono in arrivo sulla nota piattaforma di streaming? Come ogni mese, si inizia già a discutere delle nuove proposte che saranno disponibili sulle varie piattaforme video esistenti, come Amazon Prime Video. Infatti, queste informazioni incuriosiscono sia gli appassionati del mondo del cinema e delle serie TV che coloro i quali sono abbonati per poter fruire di contenuti sempre nuovi. Ecco quindi le novità della piattaforma Amazon Prime Video settembre 2022.

Amazon Prime Video settembre 2022: serie TV in arrivo

Tra le grandi novità per settembre 2022 non può mancare l’attesissima serie TV originale Amazon ispirata al Signore degli Anelli. Infatti, sulla base dei risultati della notissima saga fantasy, c’è molta attesa riguardo questo prodotto il cui nome dovrebbe essere “Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere”. Secondo quanto riportato dal sito “TeamWorld”, da inizio settembre sarà accessibile la prima stagione anche se gli episodi usciranno di settimana in settimana.

Tra le altre novità in arrivo sono presenti le seguenti serie TV:

21 settembre : Prisma;

: Prisma; 22 settembre : September Mornings (seconda stagione);

: September Mornings (seconda stagione); 23 settembre : A Private Affair;

: A Private Affair; 30 settembre: Me contro Te – La Famiglia Reale.

Amazon Prime Video: uscite settembre 2022

Al momento si attendono ancora notizie dei film in uscita su Amazon Prime Video per settembre 2022. Infatti, le informazioni sono in continuo aggiornamento a mano a mano e diventano sempre più certe a mano a mano che si avvicina il prossimo mese.

Per quanto riguarda i titoli già resi noti, ecco la lista con le rispettive date di uscita:

16 settembre : Goodnight Mommy;

: Goodnight Mommy; 30 settembre : My Best Friend’s Exorcism;

: My Best Friend’s Exorcism; data da confermare: After Ever Happy 4.

Oltre ai film, a settembre potrebbero essere rilasciati anche dei documentari sulla piattaforma streaming Amazon Prime Video. Tuttavia, come anticipato, alcuni titoli non sono ancora stati annunciati e bisognerà attendere notizie più accurate nel corso delle prossime settimane.

In aggiornamento…