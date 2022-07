Facebook sdoppia flusso di notizie: ora una sezione solo per gli amici

Facebook cambia ancora e sdoppia il flusso di notizie: ecco cosa succede cliccando su "Feed".

La maggior parte di coloro che usano quotidianamente Facebook si sarà già accorto della rilevante novità: sono state introdotte due sezioni separate per il flusso di notizie. Ciò significa che non esisterà più soltanto una sezione Home in cui trovare i contenuti suggeriti dall’algoritmo, ma anche quella Feed in cui cercare autonomamente (seguendo un ordine cronologico) i post che più interessano, quelli degli amici. Così si avrà la certezza di non perdere proprio nulla di rilevante.

A rendere ufficiale la novità, giorni fa, è stato lo stesso Mark Zuckerberg. Si decreta, in tal modo, un relativo ritorno al passato: in effetti negli scorsi anni il flusso di notizie ruotava maggiormente sulle attività di amici e parenti degli utenti.

“Mentre Home diventa una sezione di scoperta per trovare e seguire nuovi contenuti e creator grazie ai suggerimenti – spiega la società – , Feed permette di accedere facilmente a tutti i contenuti delle persone e delle community con cui sei già in contatto. Su Feed non ci sono post Suggeriti, ma sono incluse le inserzioni”.

La maggior parte degli utenti usufruisce già di questa novità, destinata a rivoluzionare il modo di fare ricerca su Facebook. Emerge che la funzione si può anche personalizzare: è possibile, in particolare, fissare una sezione nella barra dei collegamenti rapidi.