Il Catania SSD ha il suo nuovo stemma: è stato scelto dai tifosi

La squadra rossazzurra è recentemente rinata dalle proprie ceneri. Ora il Catania SSD ha anche il suo nuovo stemma: progettato da Giuseppe "Bob" Liuzzo e composto da tre importantissimi elementi, è stato scelto direttamente dai suoi tifosi.

Una nuova era ha inizio per la squadra rossazzurra. Nelle scorse settimane è stata, di fatto, data la notizia della nascita del Catania SSD: il club, presieduto da Rosario Pelligra, ha ora anche uno stemma ufficiale.

La scelta

L’obiettivo di Pelligra e della squadra, che a breve richiederà l’iscrizione al campionato di calcio Serie D 2022/23 per ripartire ufficialmente e rinascere, come una fenice dalle proprie ceneri, è di stare ancor più vicino ai tifosi rispetto ai tempi precedenti.

E come rinsaldare questo lungo e accidentato rapporto, se non coinvolgendo direttamente i tifosi in una delle scelte più importanti per la neonata sportiva dilettantistica? E quale scelta più importante, se non quella dello stemma che rappresenterà la squadra durante il suo nuovo percorso in risalita? Ecco perché, lo scorso 24 luglio, sul proprio profilo social, dopo aver nuovamente dichiarato che “il Catania è della sua gente”, è stato richiesto di “esprimere una preferenza e di partecipare alla scelta del simbolo che rappresenterà il club in questa fase di rinascita”.

Il significato e i ringraziamenti ai tifosi

La scelta, così, è stata compiuta: dopo la chiusura del contest (alle ore 20:00 dello scorso 25 luglio), nel corso della giornata di ieri è stato ufficializzato il nuovo logo del Catania SSD. Creato da Giuseppe “BOB” Liuzzo, dal 2014 docente di Brand Design e dal 2016 coordinatore del corso triennale di Graphic Design presso il prestigioso istituto IED di Milano, si compone di tre elementi: i colori della squadra, il Liotru, simbolo della città, infine il 1946 che, come spiegato, “funge da monito: non dimenticheremo il nostro impegno a recuperare la disponibilità dello stemma e della denominazione che hanno caratterizzato il recente passato calcistico catanese”.

Delle due opzioni proposte ai tifosi, ha vinto la seconda (nell’ambito del contest contraddistinta dalla lettera B): nasce così l’innovativo nuovo stemma del Catania.

Grati i gestori della pagina social, che hanno ribadito che la partecipazione dei tifosi “è stata qualitativamente e quantitativamente straordinaria”.

“Avete apprezzato soprattutto la nostra volontà di condividere – si legge in un post pubblico – , ne siamo felici e vi ringraziamo”.

Il breve testo reso pubblico all’interno della pagina Facebook del Catania SSD termina con un accorato “Forza Catania!“.