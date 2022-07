Morto il bimbo ricoverato per un batterio a Catania: la mamma accusa l’ospedale

Catania, è morto il piccolo Domenico: secondo la madre, il piccolo avrebbe contratto il batterio che lo ha portato alla morte in ospedale.

Non ce l’ha fatta il piccolo Domenico, il bimbo di quattro anni che ieri si trovava in fin di vita all’Ospedale di Taormina. Il piccolo era arrivato all’ospedale dopo il trasferimento dal Policlinico di Catania e prima ancora dall’Ospedale San Marco di Catania. Proprio in quest’ultimo ospedale Domenico avrebbe contratto il batterio che lo avrebbe portato alla morte, secondo quanto denunciato dalla mamma ad ANSA.

La donna, Ambra Cucina, originaria di Lampedusa ma residente a Catania, ha subito definito l’aggravamento delle condizioni del figlio come un caso di malasanità. Infatti, dopo essere stato ricoverato al San Marco di Catania per un disturbo intestinale, sembrerebbe che il piccolo abbia contratto l’enterococco in seguito all’applicazione di un sondino, e che il batterio avrebbe in poco tempo intaccato tutti gli organi.

Già ieri la mamma raccontava che il piccolo aveva avuto tre arresti cardiaci, e nonostante i medici fossero riusciti a far riprendere gli organi compromessi, un edema cerebrale era stato evidenziato tramite TAC. Purtroppo nella notte è giunta la triste notizia e il profilo Facebook della madre del piccolo si è riempito di messaggi di cordoglio per Domenico.