Ammissioni Unict 2022/23: bandi, scadenze e date dei TOLC-I

Unict, date e scadenze dei tolc per l'Ammissione al nuovo anno accademico 2022/23. Di seguito tutte le info utili.

Da quest’anno per potersi iscrivere a uno dei 34 corsi a numero programmato di laurea triennale (L) e corsi di laurea magistrale a ciclo unico (LMCU) offerti da Unict bisogna superare i test TOLC-I.

Il TOLC-I è un test che può essere svolto sia al computer che di presenza (ciò dipende dal corso di laurea, la lista è disponibile alla fine dell’articolo con rispettive scadenze). Le prove sono diverse per ciascun partecipante e hanno difficoltà analoga. Il test ha valore nazionale, quindi è valido in tutte le sedi che utilizzano il TOLC, questo perché tutte le sedi universitarie aderenti e consorziate al CISIA adottano le medesime modalità di gestione e le stesse misure organizzative. Una volta superata la prova, lo studente viene inserito in una graduatoria basata sull’ordine di preferenza tra i corsi di laurea espressa dallo stesso studente, il punteggio ottenuto e sul numero di posti disponibili, che variano in ogni corso di laurea.

I TOLC sono obbligatori per chi si deve immatricolare ai corsi di laurea ad accesso programmato nazionale e locale. Invece, è prevista una prova TOLC anche per alcuni corsi ad accesso libero per l’accertamento degli OFA.

OFA (Obblighi Formativi Aggiuntivi)

Gli studenti che non superano il TOLC dei corsi di laurea ad accesso libero per l’accertamento degli OFA vengono ammessi al corso di laurea, ma devono partecipare alle attività previste dal corso di studio per assolvere al debito. Un’attività prevista da alcuni corsi di laurea è l’inizio delle lezioni “i Corsi zero“, che hanno lo scopo di aiutare lo studente ad acquisire le competenze richieste. Fino a quando non viene assolto il debito, lo studente non potrà sostenere gli esami universitari. Al 31 dicembre 2022 lo studente che non ha partecipato alle attività previste per assolvere l’OFA viene considerato rinunciatario.

Accesso libero per l’accertamento degli OFA

L-8 – Ingegneria elettronica;

L-9 – Ingegneria industriale;

L-8 – Ingegneria informatica;

L-7 – Ingegneria civile, ambientale e gestionale;

L-16 – Scienze dell’amministrazione e dell’organizzazione;

L-36 – Storia, politica e relazioni internazionali;

L-39/L-40 – Sociologia e Servizio Sociale [percorso L40 – Sociologia].

Accesso a numero programmato nazionale con graduatoria nazionale

LM-41 – Medicina e chirurgia (Scadenza bando: 22 luglio), (Test: 6 settembre);

LM-46 – Odontoiatria e protesi dentaria (Scadenza bando: 22 luglio), (Test: 6 settembre 2022).

Accesso a numero programmato nazionale con graduatoria locale

LM-4 – Architettura (Scadenza bando: 18 luglio), (Prima prova: 27 luglio), (Test online);

LM – 4 – Ingegneria edile – Architettura (Scadenza bando: 18 luglio), (Test: 27 luglio), (Test online);

L/SNT 1 – Infermieristica (Scadenza bando: 28 luglio) (Test: 15 settembre) (Test in presenza);

L/SNT 1 – Ostetricia (Scadenza bando: 28 luglio), (Test: 15 settembre), (Test in presenza);

L/SNT 2 – Tecnica della riabilitazione psichiatrica (Scadenza bando: 28 luglio), (Test: 15 settembre), (Test in presenza);

L/SNT 2 – Fisioterapia (Scadenza bando: 28 luglio), (Test: 15 settembre), (Test in presenza);

L/SNT 2 – Logopedia (Scadenza bando: 28 luglio), (Test: 15 settembre), (Test in presenza);

L/SNT 2 – Ortottica ed assistenza oftalmologica (Scadenza bando: 28 luglio), (Test: 15 settembre), (Test in presenza);

L/SNT 2 – Terapia occupazionale (Scadenza bando: 28 luglio), (Test: 15 settembre), (Test in presenza);

L/SNT 3 – Dietistica (Scadenza bando: 28 luglio), (Test: 15 settembre), (Test in presenza);

L/SNT 3 – Tecniche di radiologia medica per immagini e radioterapia (Scadenza bando: 28 luglio), (Test: 15 settembre), (Test in presenza);

L/SNT 3 – Tecniche di laboratorio biomedico (Scadenza bando: 28 luglio), (Test: 15 settembre), (Test in presenza);

L/SNT 3 – Tecniche audioprotesiche (Scadenza bando: 28 luglio), (Test: 15 settembre), (Test in presenza);

L/SNT 3 – Tecniche di fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare (Scadenza bando: 28 luglio), (Test: 15 settembre), (Test in presenza);

L-SNT 4 – Tecniche della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro (Scadenza bando: 28 luglio), (Test: 15 settembre), (Test in presenza).

Accesso programmato locale con graduatoria locale