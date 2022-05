Scatola nera auto, obbligo da luglio: a cosa serve e chi dovrà averla

Scatola nera auto: parte da luglio l'obbligo del dispositivo di sicurezza a bordo delle auto private. Ma chi sarà obbligato? E quali date tenere a mente?

Scatola nera auto: novità importanti in arrivo da luglio. Si tratta dell’installazione obbligatoria della scatola nera, dispositivo di sicurezza già ben conosciuto sui mezzi aerei, all’interno delle auto private. La finalità del nuovo obbligo, naturalmente, è la registrazione dei dati della guida: ciò significa che, in caso di sinistri, sarebbe più facile per le forze dell’ordine e le compagnie assicurative comprenderne responsabilità e dinamiche. Ma chi dovrà installarla? Quali date bisognerà tenere a mente?

Scatola nera auto: come funziona

La scatola nera, come spiegato, è un dispositivo già ben conosciuto nell’ambito dell’aviazione: tutti gli aerei, infatti, ne sono dotati. Ben presto, secondo quanto sottolineato dal Regolamento Europeo 2019/2144, quest’obbligo toccherà anche i veicoli commerciali, i veicoli industriali, i mezzi di trasporto pubblico e, infine, le auto private.

Ma cosa fa questo dispositivo all’interno dell’automobile? Primariamente, contiene un GPS: ciò diviene molto utile in caso di furto dell’auto. Ma non solo: la presenza di una scatola nera installata nel proprio mezzo consente la registrazione di dati di guida quali cambi di marcia, decelerazioni, accelerazioni, velocità, spostamenti. Nel caso in cui, come purtroppo spesso ancora accade, dovesse verificarsi un incidente, la scatola nera aiuterebbe a comprenderne speditamente le cause, riducendo drasticamente i tempi d’indagine.

Scatola nera auto: chi dovrà installarla e quando

Le date da tenere a mente sono due:

la prima è il prossimo 6 luglio 2022 , momento nel quale tutte le vetture di nuova omologazione UE avranno l’obbligo di scatola nera a bordo;

, momento nel quale tutte le vetture di nuova omologazione UE avranno l’obbligo di scatola nera a bordo; la seconda si riferisce al 7 luglio 2024, giorno dal quale tutte le nuove automobili avranno una scatola nera preinstallata.

Si noti come, nel periodo compreso tra la prima e la seconda data, si potrà acquistare una nuova automobile priva di scatola nera, purché sia stata omologata prima del 7 luglio 2024. Si ricordi inoltre come la scatola nera vada installata obbligatoriamente dalla compagnia assicurativa, e non dal cittadino privato. Naturalmente i costi delle nuove auto, come conseguenza, aumenteranno: per contro, infine, l’analisi dello stile di guida consentirà un calo dei costi assicurativi, meglio parametrati sul guidatore.