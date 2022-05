Catania, controlli a tappeto in Piazza Federico di Svevia: sanzionati molti giovani

Raffica di sanzioni durante i controlli in Piazza Federico di Svevia, Piazza Borsellino e al Tondicello della Playa: diversi giovanissimi tra i sanzionati.

I Carabinieri della stazione di Catania Piazza Dante, insieme ai colleghi del 12° Reggimento “Sicilia”, negli scorsi giorni hanno svolto un servizio con lo scopo di contrastare l’illegalità diffusa e l’aumento di comitive di minorenni che sfrecciano a tutta velocità a bordo di scooter nelle diverse piazze del capoluogo etneo e, più in generale, assumono atteggiamenti incivili.

I militari hanno, in particolare, concentrato e intensificato la propria attività di controllo nell’area di Piazza Federico di Svevia, dove sono stati assegnati posti di controllo con l’impiego di pattuglie di supporto nell’area circostante il Castello Ursino.

I controlli, consistenti nell’identificazione di numerose persone e di controlli dei veicoli in transito, sono stati estesi anche in Piazza Alcalà Borsellino e in Piazza Caduti del Mare (Tondicello della Playa).

Elevate sanzioni amministrative per violazioni al codice della strada per un importo complessivo di oltre 17 mila euro.

Diversi giovanissimi sono stati sanzionati per guida senza patente mai conseguita, mancato uso delle cinture di sicurezza o del casco protettivo e mancata copertura assicurativa. Disposto anche il fermo amministrativo ed il sequestro di 7 tra i veicoli controllati.

Inoltre nel corso dei controlli due maggiorenni sono stati trovati in possesso di dosi di marijuana e, per tale ragione, segnalati alla Prefettura.