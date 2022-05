Eclissi totale di luna in arrivo: quando e dove vederla

In arrivo una eclissi lunare: il fenomeno astronomico sarà visibile solo da alcuni punti: ecco come, quando e dove ammirare quest'evento.

Nella notte tra il 15 ed il 16 maggio 2022, circa 2,7 miliardi di persone potranno ammirare un evento astronomico unico, ovvero l’eclissi totale di Luna. Sarà possibile ammirarla in gran parte del Nord America, nel Sud America, nell’Europa centrale e orientale e in grandissima parte dell’Africa.

La Luna dovrebbe impiegare 3 ore, 27 minuti e 58 secondi per completare l’eclissi e per ricoprirsi d’ombra. Il nostro satellite diventerà rosso per via dell’atmosfera che deforma la luce. Il fenomeno inizierà verso le 3:30 di notte per poi raggiungere la sua totalità alle 6:11 del mattino.

In Italia sarà davvero complicato vedere quest’evento, perché sorgerà il Sole e, nel frattempo, la Luna invece scenderò infondo l’orizzonte, ma vale la pena tentare di ammirare quest’evento più unico che raro.