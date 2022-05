UNICT – Mascherine e Green pass: le nuove disposizioni dell’Ateneo

Considerando le nuove regole sull'utilizzo delle mascherine e del Green pass, entrate in vigore a partire da giorno 1 maggio, Unict ha dato nuove disposizioni in merito.

L’Università di Catania ha dato nuove disposizioni in merito all’utilizzo delle mascherine dopo l’entrata in vigore del nuovo decreto che non prevede l’utilizzo dei dispositivi di protezione in alcuni luoghi al chiuso. Nello specifico il Rettore Francesco Priolo ha precisato quando sarà obbligatorio indossare le mascherine.

Tuttavia, è obbligatorio l’uso dei dispositivi individuali di protezione delle vie respiratorie:

nelle aule e nei laboratori, durante l’erogazione delle attività didattiche;

nelle aule studio e sale lettura;

È obbligatorio l’uso di mascherine FFP2:

durante lo svolgimento di convegni, seminari ed eventi assimilabili;

È altamente raccomandato l’uso delle mascherine FFP2:

negli uffici, laddove vi sia la compresenza di più lavoratori e in particolar modo per il personale che condivide l’ufficio con personale così detto “fragile”;

per tutte le attività di front office e di contatto con il pubblico, laddove non siano previste altre idonee barriere protettive;

nel corso di riunioni in presenza;

negli ascensori;

in tutti quei casi in cui si vengano a creare situazioni di affollamento e non sia possibile garantire una congrua distanza interpersonale.

Tali indicazioni rimangono in vigore fino al 15 giugno 2022 ovvero fino all’emanazione di nuove disposizioni.