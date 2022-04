Furti d’auto, Sicilia quarta in Italia: i modelli più rubati

Furti d'auto: numeri in aumento nel 2021. Di seguito tutti i dati in merito alla situazione nelle diverse Regioni e ai modelli più "ambiti".

I furti d’auto si verificano lungo tutta la Penisola, ma non in egual misura. È quanto emerge da alcuni dati della Polizia Stradale, elaborati da Viasat.

Più in generale si indica che, nel corso del 2021, in Italia sono state rubate ben 75.741 vetture: in media 210 al giorno e quasi 9 all’ora. Rispetto al 2020 si registra un aumento del +0,63%.

Quanti, tra i mezzi rubati, sono stati ritrovati o riconsegnati ai proprietari? La percentuale non è alta: raggiunge appena il 37,59%.

Furti d’auto: le Regioni più colpite

Secondo quanto emerso dalla nuova ricerca e già anticipato, in alcune Regioni il rischio di subire un furto risulta più alto che in altre. La maglia nera spetta al Centro-Sud. Al primo posto per numero di furti figura la Campania (con 20.499 vetture rubate). Seguono il Lazio (13.050 furti) e la Puglia (12.850 furti). La Sicilia, con un totale di 9.194 vetture rubate, si piazza al quarto posto di questa infelice classifica.

E al Nord? In quest’area è prima la Lombardia, che ha registrato 8.024 episodi di furto.

Le città con rischio più alto

Andrà ricordato che già a gennaio il Dipartimento di Pubblica Sicurezza aveva stilato una classifica delle città più pericolose in merito a furti d’auto. Catania figurava al secondo posto, mentre Palermo era nona.

Le vetture più rubate

Secondo i più recenti dati, i veicoli più spesso rubati non sono quelli più costosi. I ladri d’auto preferirebbero, di fatto, puntare ad auto di piccola o media cilindrata, spesso utilizzate per commettere furti o vari reati oppure per rivendere le parti di ricambio. Non poche, poi, finiscono all’estero.

Panda, Cinquecento, Punto e Y si confermano le auto più “ambite”. Secondo quanto indicato da Il Corriere della Sera, nel corso dello scorso anno sono state rubate: