Covid, Speranza avverte: “Mascherine al chiuso ancora importanti”

Nonostante la fine dello stato di emergenza, secondo il Governo l'uso delle mascherine è ancora importante: le ultime dichiarazioni del Ministero Roberto Speranza.

Dopo la fine dello stato di emergenza, il Governo sta gradualmente allentando le restrizioni finora imposte per ridurre la diffusione del Coronavirus. Per il prossimo 1° maggio è previsto anche l’addio alle mascherine, anche al chiuso. Frena, tuttavia, Roberto Speranza: il Ministro della Salute ha affrontato il tema nel corso del suo intervento nella trasmissione Radio anch’io.

“Le mascherine al chiuso sono ancora molto importanti perché la circolazione del virus resta molto alta – ha dichiarato Roberto Speranza – . Al chiuso è obbligatoria fino al 30 aprile: valuteremo l’andamento e decideremo ma oggi dico che la mascherina è ancora essenziale per contrastare il virus“.

Secondo quanto dichiarato da Speranza, si sta operando per portare la pandemia da un regime straordinario ad uno ordinario, “ma con i piedi per terra”.

“Non c’è un pulsante off che spegne la pandemia – ha continuato il Ministro – , la pandemia è ancora in corso”.

Il Ministro ha fornito aggiornamenti anche in merito alla quarta dose di vaccino anti-Covid, precisando che “non è prevista per tutti ma per le persone più anziane“.

“Servirà – ha precisato, infine, Roberto Speranza – un’indicazione univoca da parte dell’Europa da quale età partire per gli anziani. Siamo una comunità, quando si parla di quarta dose non si parla di quarta dose per tutti”.