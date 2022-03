Catania, arriva TU-GO: 1,70 euro al mese per bus e metro

A Catania sta per arrivare TU GO, l'iniziativa che prevede un costo annuale degli abbonamenti bus e metro a 20 euro ovvero 1,70 al mese.

In arrivo l’iniziativa TU GO a Catania per favorire la mobilità sostenibile attraverso l’utilizzo diffuso dei mezzi pubblici: bus e metro. Il costo degli abbonamenti avrà un valore simbolico di 20 euro all’anno, 1,70 euro al mese grazie all’utilizzo dei fondi europei per questa finalità. Inoltre, sono previsti abbonamenti gratuiti per i cittadini con disabilità.

Tale progetto sarà presentato il 31 marzo 2022 alle ore 10:30 presso palazzo degli elefanti. All’incontro con la stampa parteciperanno il sindaco facente funzioni Roberto Bonaccorsi, l’assessore alle politiche comunitarie e transizione green Sergio Parisi, l’assessore alla mobilità Pippo Arcidiacono, il direttore generale di FCE Salvo Fiore, l’Amministratore unico di Amts Giacomo Bellavia.