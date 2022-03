Ryanair, compra un volo e ne hai un altro gratis: offerte da Catania

Ryanair lancia offerta: compra un volo e ne ricevi un altro gratis. Diverse le offerte da Catania per l'estero: ecco la lista di tutte le destinazioni e i prezzi.

Ryanair, la compagnia irlandese lowcost più gettonata per viaggiare a prezzi stracciati, lancia un’offerta per 24 ore. Si tratta di una promozione lampo che prevede che, con l’acquisto di un biglietto aereo, se ne riceve un altro gratis. Per prenotare c’è tempo fino alla mezzanotte di oggi, 22 marzo 2022.

L’offerta è valida per i viaggi a partire da domani, 23 marzo 2022, e fino al 31 maggio 2022. Tutte le città su cui Ryanair lavora sono coinvolte nell’offerta. Vediamo, in particolare, le offerte che riguardano la città di Catania e il suo aeroporto internazionale.

Ryanair: le offerte da Catania

L’aeroporto Fontanarossa di Catania permette ai suoi passeggeri di volare sia in Italia che all’estero. Nel caso specifico di Ryanair, sono diverse le rotte tra cui è possibile scegliere. Tutte le mete, che rientrano nella promozione del doppio volo, riguardano l’estero. Vediamo i dettagli e i prezzi per ciascuna destinazione:

Londra : biglietti a partire da 11,49 euro;

: biglietti a partire da 11,49 euro; Malta : biglietti a partire da 13,99;

: biglietti a partire da 13,99; Budapest : biglietti a partire da 17,99;

: biglietti a partire da 17,99; Sofia : biglietti a partire da 17,99;

: biglietti a partire da 17,99; Katowice : biglietti a partire da 18,99;

: biglietti a partire da 18,99; Marsiglia : biglietti a partire da 18,99;

: biglietti a partire da 18,99; Vienna : biglietti a partire da 18,99;

: biglietti a partire da 18,99; Francoforte : biglietti a partire da 19,79;

: biglietti a partire da 19,79; Berlino : biglietti a partire da 20,24;

: biglietti a partire da 20,24; Cracovia : biglietti a partire da 20,24;

: biglietti a partire da 20,24; Varsavia : biglietti a partire da 20,24;

: biglietti a partire da 20,24; Eindhoven : biglietti a partire da 21,49;

: biglietti a partire da 21,49; Atene: biglietti a partire da 22,99.

Per ulteriori informazioni e prenotazioni si rimanda al sito ufficiale della compagnia aerea.