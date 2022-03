Estorsione, spaccio e furti nel catanese: arrestati indagati

I Carabinieri di Catania stanno eseguendo un'ordinanza cautelare nei confronti di 10 persone. I crimini sono estorsione aggravata, spaccio e furto.

Un’ordinanza cautelare, emessa dal gip, sta per essere messa in atto dai Carabinieri del comando provinciale di Catania nei confronti di 10 persone indagate per estorsione aggravata dal metodo mafioso, spaccio di sostanze stupefacenti e furto.

L’indagine è stata denominata “The gift“, coordinata dalla Dda etnea e condotta da militari dell’Arma della Tenenza di Misterbianco. La Procura ha rilevato “estorsioni a imprenditori locali, compresi i titolari di una autocarrozzeria e di una concessionaria di auto, e anche a diversi privati cittadini“.

Dall’inchiesta sarebbe emerso “un clima di pesante assoggettamento ed omertà, in cui le vittime erano costrette a versare mensilmente somme di denaro per tutelarsi da eventuali danneggiamenti alle proprie attività commerciali o per ottenere, con il metodo del cosiddetto cavallo di ritorno, la restituzione delle autovetture che erano state loro rubate“.

Inoltre, le tangenti erano “poi destinate dagli indagati al sostentamento dei sodali detenuti in carcere o reinvestite in altre attività criminali, soprattutto nell’acquisto e nello spaccio di marjuana e cocaina“.