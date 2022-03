Catania, via Carbone diventa pedonale: più sicurezza per gli studenti della “Cavour”

Niente più auto in via Carbone, a Catania: la strada diventa pedonale. Oggi l'inaugurazione.

Aria di festa oggi in via Carbone, a Catania: tanti bambini e genitori con cartelli e manifesti per festeggiare un rilevante progresso. Da oggi, infatti, la via in questione è divenuta pedonale. Inaugurata questa mattina, infatti, un’area pedonalizzata, che permetterà ai bambini dell’Istituto Comprensivo “Cavour” di percorrerla in sicurezza.

Non sarà, dunque, consentito il passaggio delle auto, né il parcheggio o la sosta.

L’iniziativa, che punta anche a liberare la zona dallo smog e a far respirare meglio, è nata grazie ad un lavoro di sinergia tra Legambiente Catania, Amministrazione comunale, genitori, residenti e commercianti della zona.

Inoltre, attraverso la piattaforma Laboriusa.it e grazie a 150 donatori, sono stati raccolti 3400 euro, che consentiranno l’acquisto di piante e arredi urbani. La zona sarà, quindi, abbellita e resa più accogliente e vivibile, non solo per i bambini della scuola ma anche per tutti i cittadini di Catania.