Licenziamenti Pfizer Catania: Regione convoca tavolo di crisi

Ultimi aggiornamenti sulla questione licenziamenti Pfizer a Catania: la Regione Siciliana convocherà un tavolo di crisi per la vertenza in corso.

Novità in merito al rischio licenziamento per numerosi lavoratori del Catanese, e non solo. La Regione Sicilia convocherà un tavolo di crisi in merito alla vertenza in corso al sito etneo della Pfizer, in seguito all’avvio della procedura di 130 esuberi annunciati dall’azienda farmaceutica.

Secondo le prime indiscrezioni, l’incontro avrà luogo nel salone del PalaRegione di Catania. Si ipotizza, inoltre, che la convocazione delle parti possa tenersi il prossimo 18 marzo.

In attesa di conferme, emerge un’informazione certa: l’incontro sarà retto dall’Assessore regionale al Lavoro Antonio Scavone, e da quello all’Industria, Mimmo Turano.

Nel caso in cui anche il tavolo di crisi regionale dovesse avere esito negativo, le trattative potranno proseguire a livello di Governo nazionale.