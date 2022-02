UNICT – Online bando Erasmus+ per docenti e ricercatori

L'Università di Catania pubblica un bando per la mobilità di docenti e ricercatori finanziate dal programma Erasmus +: tutte le informazioni utili.

L’Università degli Studi di Catania ha pubblicato un bando per l’attribuzione di borse per la mobilità del personale docente. L’obiettivo è quello di finanziare attività didattiche all’estero per l’aanno accademico 2021/2022, finanziate dal Programma Erasmus+ nell’ambito dell’Azione E+ “Staff Mobility for Teaching” KA131 e KA107.

A chi sono rivolte le borse

Cbi può partecipare al bando? Le borse sono destinate a docenti di I e II fascia, ricercatori (anche a tempo determinato) e docenti a contratto in servizio presso l’Università di Catania e serviranno a finanziare periodi di insegnamento da svolgersi presso un Istituto di Istruzione Superiore che abbia sottoscritto un accordo bilaterale con il nostro Ateneo per l’a.a. di riferimento del bando.

Per l’azione KA131 le attività di docenza ammissibili al finanziamento devono realizzarsi tra il 1° aprile e il 30 settembre 2022, mentre per l’azione KA107 le attività vanno effettuate dal 1° aprile al 31 luglio 2022.

Come partecipare

Per partecipare al bando, i candidati devono prima individuare l’Istituto ospitante di un Paese aderente al Programma E+ con cui è stato stipulato un accordo bilaterale con l’Università di Catania, verificare la disponibilità dell’Istituto partner ad accogliere le attività didattiche proposte attraverso una lettera di invito/accettazione della mobilità e compilare il modulo di candidatura online.

Le domande di partecipazione devono essere inoltrate entro il 20 marzo 2022. Per ulteriori informazioni, consultare il sito dell’Università di Catania.