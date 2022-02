Stasera in TV: “Makari 2” e “La leggenda di Al, John e Jack”

Lunedì sera di San Valentino a casa, sul divano, davanti a un bel film? Ecco una lista di consigli TV su programmi in onda oggi, selezionati proprio per te.

Makari 2 [Rai 1, ore 21:25]: Per un futile errore Saverio Lamanna, giornalista e portavoce del ministro degli interni, ha perso tutto. Distrutto, l’uomo lascia Roma per andare a rifugiarsi a Màkari, un paesino siciliano dove ha una casa di villeggiatura abbandonata. Lì comincia per lui una nuova vita, condita da un’amicizia storica, un nuovo amore e tanti misteri. Tratta dai romanzi di Gaetano Savatteri.

Lockout [Rai4, ore 21:20]: Stati Uniti 2079. Snow è un ex agente della CIA che non gode di una buona reputazione. Viene rimesso però in attività nel momento in cui si verifica un’emergenza. Emily, la figlia del Presidente si è recata su una prigione in orbita in cui sono stati ‘congelati’ i detenuti più pericolosi. Proprio in occasione del suo arrivo un detenuto, che viene da lei intervistato, riesce a prendere in mano la situazione risvegliando gli altri. E’ necessario intervenire e la missione può essere affidata a un solo uomo: Snow.

La leggenda di Al, John e Jack [Cine34, ore 21:00]: New York, 1959. Un potente boss della mala, Sam Genovese, commissiona a tre gangster decisamente particolari l’eliminazione di un certo Frankie. I tre sbagliano obbiettivo e si ritrovano in una situazione alquanto scomoda : devono confrontarsi con il disappunto del boss il quale affida la sorte dei tre ai dadi. Con un po’ di fortuna e la scarsa conoscenza della matematica del boss i tre riescono a scamparla , ma per rimediare all’errore fatto e aver salva la vita devono portare a termine una nuova missione in teoria più agevole : dare il benvenuto in città ad una persona molto cara al boss. Anche stavolta, qualcosa non va per il verso giusto e i tre sono nuovamente in pericolo di vita, costretti come sono a guardarsi le spalle dalle ire vendicative di Sam Genovese e degli altri suoi uomini.

La leggenda di Beowulf [Italia2, ore 21:15]: Il regno del re Hrothgar è minacciato da Grendel, creatura che divora gli uomini. In suo aiuto accorre il principe alleato Beowulf, che ben presto scopre che il mostro, protetto da un incantesimo, non viene scalfito dalle armi. L’eroe lo combatte a mani nude, e lo uccide, scatenando l’ira della terribile madre di Grendel.