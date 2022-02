Covid Sicilia, ancora tanti ricoverati senza vaccino: il report settimanale

Covid Sicilia: il bollettino settimanale rileva un miglioramento nella situazione epidemiologica. Tuttavia, molti dei ricoverati sono non vaccinati: i dati.

Nella settimana dal 31 gennaio al 6 febbraio, la situazione epidemiologica resta stabile con un’incidenza di nuovi casi pari a 49.551, con un valore complessivo di 1025/100.000 abitanti. Per quanto riguardo invece il tasso di nuovi positivi il più elevato rispetto alla media regionale si è registrato nelle province di Ragusa (1443/100.000 abitanti), Siracusa (1429 /100.000), Caltanissetta (1337/100.000), Messina (1195/100.000) e Trapani (1107/100.000). La fascia maggiormente a rischio risulta essere quella tra i 6 e i 12 anni, con un incidenza di (2.422/100.000).

Per quanto riguarda invece la somministrazione dei vaccini, circa tre quarti dei pazienti in ospedale nella settimana di riferimento risultano non vaccinati o con ciclo vaccinale non completo. Infatti secondo i dati della settimana dal 2 all’8 febbraio, facendo riferimento agli over 12, i vaccinati con almeno una dose si attestano all’89,05%, mentre la percentuale di chi ha completato il ciclo primario è dell’86,03%. Il 10,95% del target regionale rimane ancora da vaccinare. Per la fascia d’età 5-11 anni, i vaccinati con almeno una dose si attestano al 26,69% e 44.814 bambini, pari al 14,23%, risultano con ciclo primario completato.

Rispetto ad una settimana fa in cui le somministrazioni per la terza dose erano davvero alte, continuano al tempo stesso a scendere le percentuali di soggetti che si sottopongono alla prima dose. Complessivamente secondo dati raccolti i vaccinati con dose booster sono 2.349.946 pari al 71,66% degli aventi diritto. Cioè in poche parole 929.328 cittadini che possono effettuare la somministrazione aggiuntiva, ma non l’hanno ancora fatto.