Quarantena ridotta per i non vaccinati: la circolare del Ministero

Cambiano i nuovi parametri di quarantena e auto-sorveglianza per i soggetti a contatto stretto con un positivo. Ecco la misura emanata dal Ministero della Salute.

Una circolare interna del Ministero della Salute modifica i parametri di quarantena per persone non vaccinate o che abbiamo solo il primo ciclo vaccinale da più di 120 giorni. Esattamente, la quarantena passa da 10 a 5 giorni per i soggetti entrati in stretto contatto con una persona positiva.

Il provvedimento si applica solo a chi non manifesta sintomi e finisce con l’esito negativo di un tampone rapido o molecolare. Per tutti il periodo di auto-sorveglianza e, necessariamente, per i cinque giorni successivi, è obbligatorio indossare la mascherina Ffp2.

Una nota della circolare rende chiaro a chi verrà applicata la quarantena di cinque giorni. Si tratta di “soggetti asintomatici non vaccinati o che non abbiano completato il ciclo vaccinale primario (i.e. abbiano ricevuto una sola dose di vaccino delle due previste) o che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da meno di 14 giorni” e “ai soggetti asintomatici che abbiano completato il ciclo vaccinale primario o che siano guariti da precedente infezione da SARS-CoV-2 da più di 120 giorni senza aver ricevuto la dose di richiamo“.

Coloro che possiedono la totale copertura vaccinale, ha fatto la dose booster o è guarito negli ultimi 120 giorni, è predisposta solo l’auto-sorveglianza di cinque giorni con l’obbligo di indossare la mascherina Fffp2 per dieci giorni in tutto. “È prevista – si legge nella circolare – l’effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione di Sars-Cov-2 alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi al Covid 19“.