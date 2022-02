Catania, divieto di avvicinamento ma pretende di vedere la nipote: arrestata

Succede a Catania: una donna pretendeva di avvicinarsi a sua nipote, nonostante un provvedimento di divieto di avvicinamento.

Pretendeva di vedere la nipote ma a suo carico pendeva un provvedimento di divieto di avvicinamento, emesso dal Tribunale per i Minorenni. A Catania un uomo ha segnalato la presenza della madre della compagna e richiesto l’intervento degli agenti delle Volanti. Questi, giunti sul posto (in via Battello), hanno constatato la presenza di un uomo e di una donna.

Quest’ultima, alla vista degli agenti, ha iniziato ad inveire nei loro confronti, estraendo e agitando minacciosamente anche un coltello.

Nonostante i tentativi di resistenza opposti dalla donna, gli agenti sono riusciti a disarmarla e ad arrestarla, con l’accusa di resistenza a pubblico ufficiale, aggravata dall’utilizzo di un’arma.

Accompagnata in questura per i successivi accertamenti, i poliziotti hanno scoperto che la donna e il suo compagno, negli ultimi giorni, avevano più volte agito in modo analogo, tanto da configurare il reato di atti persecutori nei confronti della figlia della donna e della nipote.

Dei fatti è stato informato il pubblico ministero di turno, che ha disposto per la donna gli arresti domiciliari, in attesa del giudizio direttissimo fissato.

Anche il compagno della donna è stato denunciato per il reato di atti persecutori.