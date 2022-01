“Gram-hacking” è la nuova truffa su Instagram: ecco come difendersi

Le truffe online arrivano anche su Instagram, il "gram-hacking" sta ingannando diversi utenti, ecco come difendersi dalla nuova minaccia.

Sono numerose le truffe che si possono trovare online, l’ultima riguarda Instagram si parla del “gram-hacking”, che ha già colpito diversi utenti.

Come avviene la truffa?

Nella casella delle email personali, arriva un messaggio che sembra provenire da Instagram, il contenuto della mail sembra piuttosto veritiero, avverte che una foto postata ha violato il copyright di conseguenza l’account verrà chiuso. Il messaggio raccomanda di compilare un modulo per evitare che il problema si ripreseti e invita a cliccare su un link, se si seguono queste istruzioni però i criminali informatici possono prendere il controllo dell’account.

L’utente stesso fornirà la password ai criminali informatici, scrivendola sul falso modulo, gli hacker allora cambiano la foto del profilo dell’account e cambieranno il nome in “pharabenfarway” seguito da alcune cifre che indicano il numero di followers.

Il riscatto in rete

Poco dopo appare la scritta: “Questo account Instagram è tenuto in ostaggio per essere rivenduto al suo proprietario”, e viene aggiunto un numero di Whatsapp che deve essere contattato per pagare il riscatto, durante l’attesa i ricattatori vendono l’account hackerato, questo avviene per avere una forma di guadagno “sicura” nel caso in cui il proprietario si rifiutasse di pagare.

Come difendersi dalla truffa?

Esistono due modi per difendersi, il primo è quello di non cliccare nessun link, l’altro metodo è quello della verifica in due passaggi in questo caso il sistema chiede non solo username e password ma anche una seconda verifica d’identità. Per attivarla basta andare nelle impostazioni, selezionare la voce sicurezza e poi autenticazione a due fattori.