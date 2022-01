Covid, in Sicilia +13.510 nuovi contagi nel weekend: il bollettino

Il Ministero della Salute ha reso noti i dati riguardanti il coronavirus nel fine settimana appena passato: +13.510 nuovi contagi, ma ricoveri in calo. Di seguito il bollettino.

Nonostante le vaccinazioni, l’epidemia da coronavirus persiste: i bollettini del weekend riportano in tutto 13.510 nuovi contagi avvenuti tra sabato e domenica, su 87.902 tamponi processati. Ecco tutti i dati.

Sabato 29 gennaio: i dati

Il bollettino diramato dal Ministero della Salute riporta che i contagi avvenuti in Sicilia nella giornata di sabato sono 7.369, ovvero 269 più di venerdì, anche se la Regione fa notare che 308 casi sono relativi a giorni precedenti. Questi contagi sono stati individuati su 46.187 tamponi processati: il tasso di positività risale dal 14,2% al 15,9%.

Per quanto riguarda le ospedalizzazioni, i ricoverati non gravi sono 1.476 (+20 rispetto a venerdì), ai quali vanno aggiunti i 144 pazienti in terapia intensiva (-1) dove sono entrate altre 12 persone (+5 rispetto a ieri).

Inoltre, il numero dei decessi è ancora alto, pari a 47. La Regione Sicilia comunica però che i decessi riportati sabato si riferiscono ai seguenti giorni: 11 a venerdì 28, 20 a giovedì, 5 a mercoledì, 5 al 25 gennaio, due al 24 gennaio, uno al 22 gennaio, uno al 21 gennaio, due al 19.

I positivi aumentano e arrivano a 237.407 (+5.691), mentre in isolamento domiciliare si trovano 235.787 persone.

I nuovi casi sono così divisi nelle varie province:

Palermo 1.602;

Catania 1.513 ;

; Messina 1.047;

Siracusa 820;

Trapani 644;

Ragusa 791;

Caltanissetta 577;

Agrigento 530;

Enna, 153.

Domenica 30 gennaio

Il numero dei ricoverati da covid in Sicilia scende e arriva a 1.470, -6 rispetto a sabato, anche in terapia intensiva, dove si registra un numero di -4 persone sempre rispetto a sabato, nonostante gli 11 ingressi del giorno.

Su 41.715 tamponi somministrati, sono 6.141 i nuovi contagi sull’isola, con un tasso di positività del 14,7%. I morti, invece, sono 27.

In isolamento domiciliare si trovano 240.834 persone; ecco i casi suddivisi per province: