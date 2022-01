UNICT – Le date di chiusura generale per il 2022 dell’Ateneo

L'Università di Catania comunica i giorni in cui tutti i locali generali dell'Ateneo rimarranno chiusi. Ecco di quali si tratta.

L’Università di Catania ha pubblicato le date di chiusura generale dell’ateneo per il 2022. Si tratta prevalentemente di giorni in prossimità di festività religiose e civili, durante le quali tutti i locali di Unict rimarranno chiusi.

In particolare, i giorni di chiusura generale dell’Università di Catania per l’anno in corso sono:

venerdì 3 giugno 2022;

da giovedì 11 a mercoledì 24 agosto 2022;

lunedì 31 ottobre 2022;

venerdì 9 dicembre 2022;

lunedì 2 gennaio 2023.

Durante le giornate di chiusura generale fissate, l’Ufficio protocollo generale sarà aperto dalle 8 alle 13.

Per conoscere invece quali sono tutti i ponti e i giorni festivi per il 2022, si rimanda al calendario completo.