Covid, “zona arancione” per 11 nuovi Comuni siciliani: proroga per altri 19

La Sicilia continua a colorarsi di arancione: ecco per quali altri Comuni scatteranno presto le misure restrittive.

In alcune aree della Sicilia i casi di Coronavirus sono ancora numerosi e destano preoccupazione. Per tale ragione si dispongono ulteriori passaggi in “zona arancione”. Questa volta per chi? Con l’ultima ordinanza, firmata nel corso delle scorse ore dal Presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci, la “zona arancione” scatta per ulteriori 11 Comuni dell’Isola. Si fa riferimento a:

Acate, Chiaramonte Gulfi, Comiso, Ispica, Modica, Pozzallo, Ragusa, Santa Croce Camerina, Scicli e Vittoria, in provincia di Ragusa;

Aragona, in provincia di Agrigento.

Le misure restrittive, che entreranno in vigore da domani (venerdì 21 gennaio), resteranno valide almeno fino al 2 febbraio (compreso).

Nuova ordinanza: le proroghe

Ma gli aggiornamenti live Sicilia non sono finiti qui. La stessa ordinanza, firmata da Musumeci su proposta del Dipartimento regionale Asoe, stabilisce la proroga della “zona arancione” fino a mercoledì 26 gennaio (compreso) per i seguenti 19 Comuni: