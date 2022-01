Covid Sicilia, nell’ultima settimana rallentano i contagi: i dati

Covid Sicilia: i contagi continuano a crescere nell'Isola ma con un incremento rallentato rispetto a prima: i dati del report settimanale del Comune di Palermo.

Covid Sicilia: come ogni settimana, il report del Comune di Palermo sull’andamento della pandemia all’interno dell’isola fornisce dei dati più chiari della situazione. Secondo quanto riportato dall’Ufficio Statistica del Comune di Palermo, la scorsa settimana ha fatto registrare un rallentamento dei contagi nell’Isola, per quanto l’incremento sia sempre evidente.

Covid Sicilia: nuovi contagi e tamponi effettuati

Infatti, durante la settimana trascorsa, si è evidenziato un aumento del numero dei nuovi positivi anche se il tasso di incremento è rimasto inferiore al 10%, rispetto al +140,6% della settimana precedente. Inoltre, si è anche registrato un importante aumento del numero di persone ricoverate, oltre a quello dei nuovi ingressi in terapia intensiva e, purtroppo dei decessi.

Nello specifico, i positivi registrati in Sicilia sono 73.163, vale a dire il 9,3% in più rispetto alla settimana precedente e più di due volte e mezzo il numero registrato 14 giorni fa.

Per quanto riguarda l’andamento dei rapporto fra tamponi positivi e tamponi effettuati, la situazione rimane prevalentemente invariata. Infatti, se prima quest’ultimo era pari al 20,2% adesso si attesta al 20,4%. Sempre secondo quanto riportato nel report del Comune di Palermo, il numero degli attuali positivi ha subito un incremento del 55,4%, passando da 111.777 a 173.689, vale a dire 61.912 in più rispetto al report precedente.

Guarigioni e decessi

A proposito del numero dei guariti, essi sono attualmente 341.018, dato che ha subito un incremento di 11.127 unità rispetto alla settimana precedente. Inoltre, la percentuale dei guariti sul totale positivi è pari al 65,3%, di cui 73,4% relativamente a domenica scorsa.

Inoltre, il dato relativo al numero di persone decedute registrato nella settimana è di 233, cioè 78 in più rispetto alla settimana precedente. Questo porta il numero di persone decedute a 7915, mentre la rilevazione del tasso di letalità (deceduti/totale positivi) è pari all’1,5%, a fronte dell’1,7% della settimana scorsa.

Siciliani in isolamento domiciliare e ricoverati

Le persone che si trovano attualmente in isolamento domiciliare sono 172.173, 61.657 in più rispetto ai dati del report precedente. E in merito al numero di ricoverati in Sicilia? Questi sono 1516, e tra questi, ben 168 si trovano in terapia intensiva.

L’Ufficio Statistica del Comune di Palermo ha quindi specificato qual è lo scarto rispetto ai dati riportati nel resoconto della settimana precedente, rilevando che i ricoveri sono aumentati di 255 unità, mentre i ricoverati in terapia intensiva hanno subito un incremento di 30 unità. In tutto, è stato quindi possibile rilevare 120 nuovi ingressi in terapia intensiva, pari al 48,1% in più rispetto agli 81 della settimana precedente. Infine, i ricoverati rappresentano in percentuale lo 0,9% degli attuali positivi, mentre i ricoverati in terapia intensiva lo 0,1%.