Poste Italiane, disponibili online i dati per Isee: come richiederli

Poste italiane annuncia che è possibile reperire la certificazione relativa al 2020 per quanto riguarda l'attestazione Isee. Di seguito la procedura da eseguire.

Sul sito di Poste Italiane è possibile richiedere online i rapporti intercorrenti relativi all’anno 2020, necessari per la presentazione dell’attestazione Isee. La certificazione è possibile visualizzarla in tempo reale accedendo al sito di Poste Italiane e cliccare sulla sezione dedicata.

Come richiedere la certificazione

Per scaricare la certificazione basterò collegarsi al sito posteitaliane.it e digitare sulla barra di ricerca la parola Isee e cliccare sulla voce “rilascio certificazione per dichiarare Isee”. Una volta inserite le credenziali di accesso e seguita la procedura di autorizzazione tramite app o sms, selezionare “Report Isee 2022” per visualizzare, salvare sul pc e inviare via mail la documentazione richiesta.

Il documento che viene rilasciato racchiude tutte le informazioni necessarie per il calcolo Isee relativo ai prodotti finanziari, in particolare riporta saldo e giacenza media dei conti attivi o estinti nel corso del 2020.