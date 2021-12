UNICT – Erasmus+ Studio: borse 2021/2022 in pagamento

Buone notizie per gli studenti dell'Università degli Studi di Catania: in pagamento le borse Erasmus+ Studio per l’anno accademico 2021/2022.

L’Università degli Studi di Catania informa, attraverso un avviso presente all’interno del sito ufficiale, che sono ora in pagamento le borse Erasmus+ Studio per l’anno accademico 2021/2022.

Di fatto, dopo aver pubblicato le graduatorie definitive e proceduto con l’assegnazione dell’ammontare delle borse a ciascun vincitore, l’amministrazione sta provvedendo a versare le borse agli studenti presenti in graduatoria.

Chiunque desiderasse ricevere ulteriori informazioni sull’edizione 2021/22 del bando Erasmus+ Studio, può mettersi in contatto con l’Ufficio Mobilità internazionale (scrivendo all’indirizzo erasmus.bandi@unict.it).