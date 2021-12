Primark Catania, oggi l’apertura: gli orari

Prevista per oggi l'apertura di Primark al Centro Sicilia. Ecco gli orari di apertura e le regole per accedere.

Dopo tanta attesa finalmente il giorno è arrivato: oggi Primark aprirà il suo primo punto vendita in Sicilia, presso il centro commerciale “Centro Sicilia” di Misterbianco.

Primark, la grande azienda irlandese, è famosa per i suoi prodotti di tendenza a basso costo e gestisce più di 400 negozi in tredici Paesi.

Primark Catania, come accedere

L’apertura del negozio è stata a lungo attesa dai Catanesi e di conseguenza, per questo primo giorno di apertura, è previsto un intenso flusso di visitatori.

Per questo, lo store ha stabilito delle regole da seguire per accedere al negozio e per garantire uno shopping tranquillo e la sicurezza di tutti.

Nello specifico, per accedere bisognerà:

ritirare un ticket presso i desk dedicati , inquadrando il QR code;

, inquadrando il QR code; controllare l’ordine d’accesso, attraverso degli schermi in galleria, direttamente dal proprio dispositivo, oppure inquadrando il QR code sul ticket;

attraverso degli schermi in galleria, direttamente dal proprio dispositivo, oppure inquadrando il QR code sul ticket; attendere il proprio turno per poi dirigersi verso il percorso di fila.

Il ticket è valido per l’accesso di una singola persona, solo per la giornata in corso e fino ai 30 minuti della comunicazione che apparirà sui monitor posti all’interno del centro commerciale.

Orari d’apertura

Oggi Primark aprirà alle ore 9 e chiuderà alle ore 21 ma a partire da domani ci saranno dei cambiamenti.

Infatti, per una migliore esperienza d’acquisto e ancora più in sicurezza, dal 2 dicembre Primark sarà aperto tutti i giorni dalle ore 8:00 alle ore 22:00.