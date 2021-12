Primark Catania, inaugurato il primo store: code infinite all’ingresso [VIDEO]

Primark Catania: inaugurato stamattina lo store al Centro Sicilia. Moltissime le persone che si sono recate presso il centro commerciale per l'apertura.

Primark Catania: inaugurato stamattina il primo store in Sicilia. Il negozio, noto per i suoi prodotti a basso costo, presso il “Centro Sicilia” di Misterbianco è stato preso d’assalto per l’inaugurazione.

Prevedendo il grande afflusso di persone, era già stato preventivamente stabilito alcune regole da seguire per garantire la sicurezza a tutti: ritirare un ticket presso i desk dedicati, inquadrando il QR code; controllare l’ordine d’accesso, attraverso degli schermi in galleria, direttamente dal proprio dispositivo, oppure inquadrando il QR code sul ticket; attendere il proprio turno per poi dirigersi verso il percorso di fila.

Oggi Primark aprirà alle ore 9 e chiuderà alle ore 21, ma a partire da domani sarà aperto tutti i giorni dalle ore 8:00 alle ore 22:00.