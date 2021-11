FCE/AMTS, arriva “MetroBus Christmas”: tutte le info su costi e validità

Nell'ambito della mobilità sostenibile, FCE/AMTS lancia il nuovo abbonamento integrato "MetroBus Christmas", per permettere a coloro i quali vogliono recarsi in centro di spostarsi senza l'utilizzo della macchina.

Il Natale è arrivato a Catania: manca poco all’accensione ufficiale delle luminarie, così come del grande albero di piazza Università; i primi mercatini natalizi cominciano ad apparire, apportando un clima festivo alla città e, senza dubbio, attraendo sempre più persone al centro della città, che sia per una passeggiata o per i primi regali ad amici e parenti.

Nell’ambito della mobilità sostenibile, tentando quanto più di limitare l’utilizzo delle macchine per recarsi nelle vie del centro, la FCE/AMTS ha lanciato ufficialmente l’abbonamento integrato “MetroBus Christmas”: come spiegato nel post, pubblicato sui social delle società di trasporti pubblici, si potrà usufruire “a soli € 15,00, della metro e degli autobus AMTS (escluso Alibus e 524S) tutti i giorni dal 6 dicembre 2021 al 6 gennaio 2022”, inoltre “l’abbonamento comprende la possibilità di usare, senza costi aggiuntivi, i parcheggi di “Santa Sofia”, “Nesima”, “Due Obelischi” e “Sanzio”.

Chi vorrà usufruirne, potrà acquistarlo a partire da lunedì 29 novembre, presso la biglietteria FCE della stazione di Catania Borgo, e presso il nuovo ufficio abbonamenti AMTS in via Plebiscito 747 (parcheggio R1). L’abbonamento, si ricorda sui social, potrà essere acquistato anche presso i punti vendita di titoli di viaggio AMTS e FCE che ne avranno fatto richiesta.