Catania, arriva la mostra “Banksy & Warhol”: le date

Due rivoluzionari artisti a confronto: Warhol e Bansky in una mostra a Catania. Si tratta di un evento che permetterà di riflettere sulla vita e il percorso professionale di due innovatori diversi ma al contempo uniti dall'intento dissacrante.

Andy Warhol e Bansky, rispettivamente celebre pittore statunitense ed il misterioso artista e writer inglese, arrivano in mostra a Catania. L’evento artistico è curato da Sabina de Gregori e Giuseppe Stagnitta e si terrà presso il Palazzo della Cultura di Catania dal prossimo 20 novembre fino al 2 giugno. A promuovere l’evento ci ha pensato l’Assessorato alla Cultura del Comune di Catania.

La mostra rappresenterà un confronto vivo fra i due artisti dalla personalità apparentemente distante ma in realtà unito dall’intento rivoluzionario della loro arte. Warhol è noto per aver cambiato la prospettiva artistica con le sue pitture e grafiche innovative, celeberrimi i barattoli di zuppa Campbell spesso rappresentati dal pittore; Banshy è famoso nell’arte contemporanea per la forte denuncia sociale presente nelle sue opere di strada e per porsi in antitesi con il mercato dell’arte (vedi la Bambina con palloncino rosso che si autodistrugge durante una battuta d’asta).

Ma non solo arte grafica. Temi della mostra saranno anche la musica e cinema. Fandango libri pubblicherà anche il saggio sui due artisti scritto dai curatori della mostra.