Vaccino, Locatelli: “La terza dose è sicura, io l’ho ricevuta senza problemi”

La campagna di vaccinazione in Italia procede e pian piano si sta incrementando l‘inoculazione della terza dose a più categorie possibile. Tuttavia, Franco Locatelli, coordinatore del Cts, in conferenza stampa, ha dichiarato di averla già ricevuta e rassicura sul fatto che sia ampiamente sicura.

“La terza dose è largamente sicura, io l’ho ricevuta senza il minimo problema, e conferisce ulteriore protezione – dichiara Franco Locatelli, coordinatore del Cts, in conferenza stampa -. Vorrei ricordare quanto detto dal ministro tedesco che ha parlato di pandemia dei non vaccinati. Il rischio di essere infettati e sviluppare una patologia grave è significativamente diverso tra chi è vaccinato e chi non è vaccinato”.

“È evidente che vi è un lavoro da continuare e sviluppare sulla campagna vaccinale – continua -. Se ci paragoniamo alla Germania, noi abbiamo quasi il 9% in più di soggetti vaccinati sull’intera popolazione; dobbiamo incrementare la vaccinazione in cui ancora non ha ricevuto la prima dose, sottolineando l’importanza della terza dose negli over 60 e fragili”.