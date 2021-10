Instagram, tutti potranno inserire i link nelle storie: come fare

Instagram introduce novità per tutti gli utenti, privati e aziendali: potranno inserire i link nelle storie anche agli account con meno di 10mila followers.

Importante novità in arrivo su Instagram. Il noto social network di Mark Zuckerberg basato sulle foto, ha annunciato di voler estendere a tutti gli utenti la possibilità di condividere i link nelle storie. La funzione, chiamata prima “swipe up”, poiché per attivarlo bisognava scorrere in alto sulla storia, e poi sostituito da un semplice adesivo da apporre sulle immagini, era prima riservata solo ad alcuni account.

Solo gli utenti verificati, ovvero quelli che presentano il bollino blu sui loro profili, oppure quelli con più di 100mila followers potevano usufruire di questo servizio. Tuttavia, il social si sarà reso conto che questo strumento può essere essenziale anche per gli account privati e per le piccole aziende in crescita, e dunque ha pensato di allargarlo a tutti.

Importante però il fatto che l’uso del servizio non è esente da regolamentazione: usi illeciti del servizio o in genere un account che non rispetta le norme della comunità, porteranno alla sua sospensione per quel singolo utente e, nei casi più gravi, anche alla cancellazione dell’intero profilo.

L’opzione è attualmente in fase di diffusione e potrebbe quindi essere necessaria qualche ora prima che compaia su tutti gli account.