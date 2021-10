UNICT – Tre studentesse premiate da Mattarella come “Alfieri del Lavoro”

Tra i nuovi "Alfieri del Lavoro" anche alcune studentesse dell'Università di Catania: i nomi.

Anche quest’anno, al Quirinale, si è tenuta la cerimonia durante la quale si eleggono i nuovi Alfieri del Lavoro, ovvero quegli studenti che si sono distinti per un’eccellente carriera nelle scuole superiori.

La cerimonia era saltata, a causa della pandemia, nel 2020. Quest’anno, dunque, stati premiati direttamente dal Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, gli Alfieri del Lavoro riferiti sia allo scorso anno che a quello in corso. Tra i premiati anche tre studentesse che hanno scelto di proseguire gli studi presso l’Università di Catania:

Luana D’Anna;

Rosaria Cavallaro;

Giulia Maria Falciglia.

Il premio

Il Premio “Alfieri del Lavoro” è stato istituito dalla Federazione Nazionale dei Cavalieri del Lavoro nel 1961 in coincidenza del centenario dell’Unità d’Italia e del sessantenario dell’Ordine “al Merito del Lavoro”. Ogni anno vengono premiati i migliori 25 studenti d’Italia che si sono distinti per le loro carriere scolastiche eccezionali e hanno conseguito la maturità col massimo dei voti (100 e lode). Dal 1961 al 2021 sono stati designati 1.533 Alfieri del Lavoro.

Gli Alfieri del Lavoro vengono premiati al Quirinale dal Presidente della Repubblica in occasione della consegna delle onorificenze ai nuovi Cavalieri del Lavoro. Si crea così un legame ideale fra gli studenti e i Cavalieri.

Gli studenti Unict premiati

Per l’anno 2021 è stata premiata Luana D’Anna iscritta al primo anno del corso di laurea in Scienze biologiche dell’Università di Catania dopo aver conseguito il diploma di maturità all’Istituto professionale “Ambrosini” di Favara (Agrigento) col massimo dei voti (100 e lode) e con la media nei primi quattro anni di 9,955.

Per l’anno 2020 sono state premiate Rosaria Cavallaro iscritta al secondo anno del corso di laurea in Fisica dopo aver conseguito il diploma di maturità scientifica all’Istituto di Istruzione superiore “Michele Amari” di Giarre (Catania) con la media nel quadriennio di 9,975 e Giulia Maria Falciglia iscritta al corso di laurea in Ingegneria industriale dopo aver conseguito la maturità scientifica all’Istituto d’Istruzione superiore “Majorana – Cascino” di Piazza Armerina (Enna) con la media nel quadriennio di 10.

In tutto sono sei i siciliani che oggi hanno ricevuto l’onorificenza: oltre alle tre studentesse dell’ateneo catanese sono stati premiati Giorgia Cucinotta di Capo d’Orlando, Alessandro Tasca di Caltagirone e Salvatore Mongiovì di Raffadali.

Tutti gli alfieri 2021

I 25 Alfieri del Lavoro selezionati nel 2021 insigniti della Medaglia del Presidente della Repubblica sono: Alessandro Andreucci (Roma), Francesco Barcherini (Terni), Gianni Bellu (Sassari), Elizabeth Cotrozzi (Pisa), Giorgia Cucinotta (Messina), Nicol D’Amelio (Chieti), Luana D’Anna (Agrigento), Nataly Debellis (Bari), Francesco Derme (Frosinone), Mario Ferrante (Caserta), Gaia Frassati (Biella), Michele Giammarrusti (Matera), Claudia Giuliani (Latina), Marian Alexandru Isacov (Mantova), Gurjit Kaur (Barlettta Andria Trani), Angelica Quinzi (Ascoli Piceno), Martina Risi (Ferrara), Marco Romano (Campobasso), Margherita Rossi (Perugia), Giulia Russo (Foggia), Leonardo Lamberto Scaglione (Asti), Lucia Schiavone (Cosenza), Alessandro Tasca (Catania), Ilaria Lucia Villa (Milano), Emanuele Volpini (Teramo).

Alfieri del Lavoro selezionati nel 2020

I 25 Alfieri del Lavoro selezionati nel 2020 insigniti della Medaglia del Presidente della Repubblica sono: Alessio Baldini (Lucca), Alice Bastianelli (Viterbo), Rosaria Cavallaro (Catania), Diego Ciccarelli (Macerata), Alberto Coppa (Modena), Marco Di Mambro (Frosinone), Valeria Antonella Di Teodoro (Campobasso), Giulia Maria Falciglia (Enna), Eleonora Fontana (Milano), Alessio Giuffrida (L’Aquila), Giovanni Goggi (Alessandria), Maria Pia Guerrera (Vibo Valentia), Viviana Labanca (Potenza), Alessandro Lavelli (Bergamo), Mariagrazia Losurdo (Barletta Andria Trani), Giacomo Manfredi (Savona), Malvina Marcon (Svizzera), Salvatore Mongiovì (Agrigento), Marco Orli (Udine), Diego Pastour (Aosta), Riccardo Penci (Cremona), Giuseppe Steduto (Foggia), Edoardo Toma (Lecce), Sara Vicinanza (Salerno), Samanta Zabarella (Piacenza).