Amazon Kindle: libri gratis e illimitati per due mesi

Amazon Kindle lancia una nuova promozione per gli appassionati della lettura: libri gratis e illimitati per due mesi da qualsiasi dispositivo.

Avere accesso illimitato a oltre 1 milione di libri virtuali: è sicuramente questo uno dei sogni di chi ama leggere e non vuol proprio rinunciarci. Questo sogno può trasformarsi in realtà, grazie alla nuova promozione lanciata da Amazon.

Amazon Kindle libri gratis per due mesi

Questa nuova promozione garantisce, per due mesi, l’accesso illimitato a oltre 1 milione di ebook da qualsiasi dispositivo. Dopo due mesi, la promozione si rinnoverà in automatico se non la si disattiva: in questo caso il costo mensile è di 9.99 euro. È possibile annullare l’iscrizione in qualsiasi momento, tramite il sito ufficiale di Amazon.

Se non si possiede un dispositivo kindle, si può comunque usufruire del servizio. È questo uno dei punti di forza di Amazon Kindle che assicura l’accesso ai kindle su qualsiasi dispositivo, quindi anche tramite smartphone, pc o tablet.

Nuovo Amazon Kindle Paperwhite: idea regalo per Natale

Anche se manca ancora molto, si può già iniziare a pensare ai regali di Natale, in modo tale da non arrivare impreparati a pochi giorni dalle festività natalizie. Un’idea per gli amanti dei libri è il nuovo Kindle Paperwhite, presentato lo scorso 21 settembre e messo in commercio dal 26 ottobre.

Sebbene si possa accedere ai libri virtuali di Amazon da qualsiasi dispositivo, un Kindle Paperwhite è sicuramente il dispositivo più adatto tra tutti. Il nuovo modello offre fino a 10 settimane di autonomia, tonalità della luce regolabile, ricarica Usb-C e 8 gigabyte di spazio di archiviazione.

Sono disponibili due versioni dello stesso dispositivo, uno con pubblicità e uno senza pubblicità.

Le letture consigliate su Amazon Kindle

