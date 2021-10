Offerte lavoro Sicilia: le posizioni per diplomati e laureati

Offerte Lavoro Sicilia: ogni giorno sono diverse le posizioni e le opportunità che si presentano per chi è in cerca. Ecco le ultime disponibili.

Offerte lavoro Sicilia: ogni giorno si aprono diverse posizioni lavorative per chi è in cerca di opportunità. Ecco la rassegna delle ultime proposte.

Azienda Sanitaria di Enna assume

Sulla Gazzetta ufficiale è stato pubblicato un nuovo bando: si cercano nuove figure lavorative. Ci sono dunque varie offerte lavoro Sicilia, è stato indetto un concorso pubblico per la copertura di due posti a tempo indeterminato presso l’Azienda Sanitaria Provinciale di Enna. Si cerca la mansione di dirigente medico di medicina trasfusionale. La richiesta di partecipazione deve essere mandata entro il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione dell’avviso. Nel caso in cui il giorno sia festivo il termine è prolungato al primo giorno successivo non festivo. La scadenza del bando è prevista per il 18 novembre 2021.

Comune di Ragusa assume

È stata indetta UNA selezione pubblica per un posto di istruttore direttivo informatico di categoria d, per i candidati idonei non assunti e collocati nelle varie graduatorie di merito. Le richieste di partecipazione devono essere mandate entro il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione di tale avviso, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Nel momento in cui la data di scadenza della presentazione delle domande coincida con un giorno festivo, il termine sarà prolungato al primo giorno successivo non festivo. La scadenza del bando è prevista per il 18 novembre 2021, l’avviso completo si trova sul sito del Comune di Ragusa.

Melilli, si cercano addetti alla vigilanza

Altra offerta di lavoro in Sicilia, il Comune di Melilli (provincia di Siracusa) cerca istruttori di vigilanza. Tramite questo concorso 8 posti di lavoro (di categoria C) dovrebbero essere coperti, sia a tempo parziale, ma anche a tempo indeterminato. Sarà possibile presentare le candidature entro il 25 ottobre 2021.

Nel caso in cui ci siano più di 100 domande per la partecipazione al corso, ci sarà una preselezione che avverrà con l’ausilio di un quiz. I candidati verranno scelti tramite la valutazione dei titoli, ed inoltre dovranno affrontare una prova scritta e successivamente una prova orale. Si può presentare domanda entro il 25 ottobre, con una delle seguenti modalità: