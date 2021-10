Lavoro Sicilia: le ultime offerte e i nuovi concorsi pubblici

Lavoro Sicilia: sei alla ricerca di nuovi annunci e opportunità? Ecco le offerte lavoro Sicilia più recenti basate su concorsi pubblici e su Gazzetta ufficiale.

Lavoro Sicilia: chi ha bisogno di nuove opportunità lavorative, è sempre alla ricerca di nuovi annunci di lavoro nella propria regione. Di seguito una rassegna delle offerte di lavoro più recenti e attive in Sicilia.

Regione Sicilia Lavoro: Gazzetta ufficiale regionale

È stata pubblicata oggi, 19 ottobre 2021, la Gazzetta ufficiale della Regione Sicilia che presenta alcune offerte di lavoro Sicilia, in settori specifici. Tra le offerte di lavoro:

Presidenza – Avviso per la selezione di n. 3 risorse di consulenza specialistica . Le figure selezionate si occuperanno di attività di supporto finalizzate alle verifiche e ai controlli di secondo livello eseguiti dall’Ufficio speciale autorità di audit nell’ambito dei programmi FESR, FSE, CTE, ENI, a valere sul ciclo di programmazione 2014/2020.

– Avviso per la selezione di n. . Le figure selezionate si occuperanno di attività di supporto finalizzate alle verifiche e ai controlli di secondo livello eseguiti dall’Ufficio speciale autorità di audit nell’ambito dei programmi FESR, FSE, CTE, ENI, a valere sul ciclo di programmazione 2014/2020. Assessorato dell’Istruzione e della Formazione professionale : selezione comparativa per titoli e colloquio, per il conferimento di n. 8 incarichi di consulenza specialistica per lo svolgimento delle attività connesse alle politiche europee. Le figure ricercate dovranno avere il seguente livello: n. 6 senior e n.2 middle. La presentazione della domanda dovrà avvenire entro il 7° giorno successivo dalla data di pubblicazione dell’avviso (19/10/2021). Se il giorno di scadenza è un festivo, il termine è prorogato fino al giorno successivo non festivo.

: selezione comparativa per titoli e colloquio, per il conferimento di n. per lo svolgimento delle attività connesse alle politiche europee. Le figure ricercate dovranno avere il seguente livello: n. 6 senior e n.2 middle. La presentazione della domanda dovrà avvenire entro il 7° giorno successivo dalla data di pubblicazione dell’avviso (19/10/2021). Se il giorno di scadenza è un festivo, il termine è prorogato fino al giorno successivo non festivo. Istituto Zooprofilattico sperimentale della Sicilia “A. Mirri” – Selezione, per titoli e colloquio, per l’assunzione a tempo determinato, di n. 1 dirigente amministrativo. In questo caso, le domande vanno presentate entro il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione dell’avviso ufficiale (19/10/2021).

“Cerco lavoro Sicilia”? Attivo il bando per 2022 funzionari

Concorso Coesione per il Sud: si cercano 2022 funzionari in alcune regioni italiane. Tra queste, c’è anche la Sicilia: questa opportunità è rivolta ai laureati che, tramite selezione, potranno essere assunti a tempo determinato. La scadenza per presentare la domanda è il 15 novembre.

Le unità ricercate per la regione Sicilia sono 234. Le figure dovranno essere competenti in supporto e progettazione tecnica, esecuzione di opere e interventi pubblici e gestione dei procedimenti legati alla loro realizzazione.