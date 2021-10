Terza dose vaccino, in Sicilia via a prenotazione per over 60: come fare

In Sicilia via alla prenotazione della terza dose di vaccino anti-Covid per un'altra categoria: gli over 60. Questi dovranno procedere soltanto nel caso in cui siano trascorsi sei mesi dalla seconda somministrazione.

In Sicilia, da oggi, anche gli over 60 potranno procedere con la prenotazione della terza dose di vaccino anti-Covid. Prima di effettuarla, però, bisognerà verificare che siano passati sei mesi dalla somministrazione della seconda dose.

Terza dose di vaccino in Sicilia: come prenotare?

Attraverso quali canali si potrà prenotare? La prenotazione può essere effettuata:

collegandosi sull’apposita piattaforma della Regione (www.siciliacoronavirus.it), cliccando sull’immagine dedicata al target;

o

2. per mezzo della piattaforma della Struttura commissariale nazionale gestita da Poste Italiane e raggiungibile digitando l’indirizzo https://prenotazioni.vaccinicovid.gov.it.

Permane, inoltre, la possibilità di prenotare chiamando il numero verde 800.00.99.66. Questo, però, sarà attivo soltanto dal lunedì al venerdì e dalle 9 alle 18. A quel punto basterà indicare le seguenti informazioni: