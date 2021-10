Ottobre rosa contro tumore al seno, l’esperta: “Possiamo ridurre il rischio di contrarlo”

Il mese di ottobre è il "mese rosa", ovvero il mese di prevenzione per quanto riguarda i tumori alla mammella e alle ovaie. A tal proposito, la redazione di LiveUnict ne ha parlato con la Presidente della LILT Catania, l'Associazione che si occupa della Lega Italiana per la lotta contro i tumori, per fare chiarezza sull'importanza della prevenzione.

Ottobre è il mese della prevenzione del cancro al seno. Nata nel 1992 negli Stati Uniti, per iniziativa di Evelyn Lauder, la Campagna Nastro Rosa tenta ogni anno di sensibilizzare soprattutto le più giovani su uno dei mali più diffusi nel mondo. Tra le prime cause di mortalità, più di 13 mila decessi nel 2018, rappresenta il 30,3% di tutti i tumori femminili. La conoscenza dei fattori di rischio e delle abitudini per limitarlo sono alcune delle armi più importanti per combatterlo. Enti e associazioni in tutta Italia hanno perciò organizzato eventi di informazione e di sostegno alla ricerca e alla diagnosi. Nel 2020 però, nonostante i casi siano stati 55mila, quasi il 54% degli screening e delle visite previste è stato rimandato o trascurato a causa dell’emergenza dovuta al Covid 19, secondo l’Osservatorio nazionale

Il tumore della mammella: primo per incidenza nella donne

“Il tumore della mammella rappresenta ancora il primo tumore di incidenza nella donna, sta diventando il primo tumore in assoluto – esordisce la Dottoressa Scalisi, Presidente della LILT Catania -. Ogni anno ci sono 55 mila casi di tumore della mammella in Italia. Si tratta di una malattia ad impatto importante ma è anche possibile un’anticipazione diagnostica. Non si parla di prevenzione in senso stretto perché non esistono alterazioni a livello ghiandolare ma esiste un tumore della mammella che può esser diagnosticato e preso quando ancora ha un volume inferiore al centimetro e non si è esteso a nessun organo. Inoltre, si potrebbe anche parlare di un tumore che non ha preso ancora le ghiandole della mammella evitando così di sottoporsi alla chemioterapia e all’intervento”.

“Il dato importante è che la prevenzione ha ridotto il tasso di mortalità – continua la Dottoressa – e nell’85% dei casi si sopravvive. La LILT, Lega Italiana Tumori, si sta adoperando per dare queste informazioni già alle ragazze in età scolare. A livello di prevenzione infatti la LILT opera in ogni scuola di ogni ordine e grado e nelle scuole superiori. Infatti, si parla di auto-palpazione per quanto riguardo il tumore della mammella e del testicolo”.

Visite senologiche ed ecografie per le donne

“La LILT offre, durante l’ottobre rosa, visite senologiche e anche l’ecografia tra i 18 e 40 anni grazie ad un altro progetto con la Onlus “Virtual Eyes” che sta mettendo a punto un’importante innovazione – spiega ai microfoni di LiveUnict la Scalisi – un’app grazie alla quale adattando una sonda particolare al telefonino, la giovane donna, che sente una tumefazione a livello della mammella, attraverso questa piccola sonda, può identificare e fare autonomamente questa ecografia. Quest’ultima viene mandata in automatico ad un cervello virtuale centrale che confronterà queste immagini con quelle che ha in memoria il sistema per capire se si tratta di una lesione negativa o meno. Successivamente, in caso di risposta positiva, verrà mandato un’allert al centro di senologia referente la quale provvederà a mettersi in contatto con le donne interessate”.

“Un altro progetto – racconta la Dottoressa – che si chiama “mettilo ko”, ha l’obiettivo di individuare la famigliarità tra gli alunni delle ultime classi di liceo, offrendo a chi ha dei casi di tumore in famiglia, un servizio offerto da genetisti e oncologi compilando un questionario prestabilito e nel caso di aumentato rischio la LILT offre determinati esami oltre al consueling di prevenzione oncologica. Inoltre, la LILT lavora anche tra le donne già operate – continua – offrendo progetti di prevenzione terziaria come ad esempio la “vela terapia”, ovvero uscite in barca con psicologi seguendo un iter per aiutare psicologicamente anche le donne che hanno subito un operazione”.

Quanto influisce lo stile di vita e l’alimentazione

Avere un corretto stile di vita ed un’alimentazione sana sono sicuramente al centro di qualunque malessere del nostro corpo. Ma nello specifico quanto può incidere decidere di adottare una buona alimentazione e magari decidere di fare sport? La Dottoressa Aurora Scalisi ha esposto ai microfoni di LiveUnict importanti dati riguardanti ciò.

“La prevenzione primaria si basa proprio su un corretto stile di vita e di una corretta alimentazione – dichiara la Scalisi -. Ciò significa un’deguata attività fisica come mezzora di camminata al giorno, bere alcolici con moderazione e naturalmente escludere il fumo sia attivo che passivo”.

“Naturalmente dovrebbe trattarsi proprio di uno stile di vita – continua – e non di un momento passeggero, ma deve esser continuativo nel tempi e l’alimentazione gioca un ruolo fondamentale. Infatti, se si seguisse un corretto stile di vita e una corretta alimentazione si ridurrebbe del 30% il rischio di sviluppare un tumore. Inoltre, il tumore alla mammella è condizionato dalla produzione di ormoni sulla quale gioca molto il tessuto adiposo e quindi non essere obesi e non avere un fisico che fa oscillazioni di peso frequente è già una buona condotta di vita”.

Ereditarietà dei tumori

Per ogni tipo di tumore, una quota tra il 5 e il 10% dei casi è attribuibile alla forma ereditaria. Un tumore viene definito ereditario quando la sua insorgenza è dovuta a una mutazione genetica trasmessa dai genitori. Le mutazioni presenti nei genitori hanno il 50% di probabilità di essere trasmesse ai figli.

“L’ereditarietà del tumore è un problema estremamente importante – dichiara la Presidente della LILT di Catania – ed è attenzionato in maniera scientifica attualmente. Ciò vuol dire che l’osservatorio nazionale screening, ha fatto partire, lo scorso anno, un progetto di ricerca europeo che riguarda l’Italia, la Francia e la Spagna. Tale progetto ha come obiettivo quello di adattare lo screening ad ogni tipo di donna. Quindi, abbassando la fascia di età, che in questo momento è 50-69 anni, a 40 anni perché i tumori si evidenzino anche in età più giovanile”.

“La donna sarà sottoposta ad un esame salivare con la ricerca di determinati geni e la compilazione di un questionario – continua -. Grazie a questi risultati potrà essere inserita in una fascia di rischio che si suddividerà in alto, moderato o basso. Il rischio alto farà in modo che, a queste donne, verranno offerti gratuitamente determinati esami e invece le donne che hanno un rischio basso potranno fare gli esami in maniera non ravvicinata. Naturalmente questa è una svolta fondamentale negli screening poiché, grazie a ciò, tutte le donne avranno la possibilità di fare gli esami della quale hanno bisogno”.

“Naturalmente – continua – sul test Brca1 e Brca2 la cui positività determina una maggiore incidenza di tumore della mammella, dell’ovaio e della mammella maschile. Tuttavia, si parla sempre di rischio e non di malattia e a questo proposito è bene dire che lo studio dell’epigenetica che in medicina garantisce che si tramanda ha approvato anche che le nostre abitudini buone o cattive che siano possono annullare tale rischio. Dunque, se io ho un rischio di positività brca1 o brca2, se dall’età scolare condurrò uno stile di vita regolare e una corretta alimentazione il rischio di positività può essere ridotto anche se geneticamente presente. Si tratta infatti di una rivoluzione in questo campo”.

Prevenzione nelle giovani donne e non solo

In età giovanile, spesso le giovani donne, tendono a non sottoporsi a visite ginecologhe o senologiche magari per pigrizia o perché si pensa che in età giovane non si possa sviluppare nessun tipo di malessere. Tale pensiero e tali decisioni non sono sempre corretti, infatti, ci si dovrebbe controllare a qualunque tipo di età.

“La LILT credo che sia riuscita a lanciare il messaggio su tutto il territorio. Infatti – continua la Dottoressa – quest’anno abbiamo visto che durante il mese rosa di ottobre, sono arrivate molte richieste proprio dalle giovani donne e le disponibilità si sono esaurite nell’arco delle 48-72 ore dall’apertura delle prenotazioni. Al contrario, sono ancora aperte le prenotazioni per la mammografia per le donne in età avanzata. Alle giovani donne posso senz’altro dire – conclude la Dottoressa Scalisi – di visitare il nostro sito LILT dove ci sono tutte le iniziative e tenere a mente l’ottobre rosa della prevenzione e gli altri mesi, come ad esempio il mese di maggio che è il mese di prevenzione del melanoma”.