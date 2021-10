Covid Sicilia, quasi 500 nuovi casi nel weekend: incidenza risale al 2,3%

La Sicilia sfiora i 500 casi nel weekend e l'incidenza torna a salire. Rispetto alle altre regioni, tuttavia, la situazione è in miglioramento. Tutti i dati.

In Sicilia, sono stati 229 i nuovi casi di Coronavirus registrati nella giornata di ieri a fronte di 9.789 tamponi processati. L’incidenza è risalita al 2,3%. Sabato i contagi erano stati 266. In totale, dunque, nel weekend ci sono stati 495 casi.

La situazione della Sicilia, rispetto alle altre regioni, è tuttavia migliorata: ieri l’Isola era al settimo posto per contagi giornalieri: al primo c’è la Campania con 313 casi, al secondo la Lombardia con 297, al terzo il Lazio con 288, al quarto posto il Veneto con 253 casi, al quinto l’Emilia Romagna con 244 e al sesto la Toscana con 232 casi.

Gli attuali positivi sarebbero, attualmente, 7.696 con una diminuzione di 31 casi nella giornata di ieri. I guariti sono stati 258 mentre si sono registrate altre 2 vittime, che hanno portato il totale dei decessi a 6.937. Sul fronte ospedaliero sono adesso 288 i ricoverati, 5 in meno rispetto a sabato, mentre in terapia intensiva sono 42: uno in meno rispetto al giorno prima.

Sul fronte del contagio nelle singole province: Palermo con 35 casi, Catania 63, Messina 44, Siracusa 31, Ragusa 25, Trapani 10, Caltanissetta 12, Agrigento 8, Enna, 1.