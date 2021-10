Elezioni comunali, si vota in 5 comuni etnei: i dati sull’affluenza

Elezioni in 5 comuni etnei: Adrano, Caltagirone, Ramacca, Grammichele e Giarre. I seggi sono aperti anche oggi già dalle 7.00 di mattina e lo saranno fino alle 14.00.

Sono 5 i comuni della provincia etnea che in questi giorni dovranno eleggere i nuovi sindaci: Adrano, Caltagirone, Ramacca, Grammichele e Giarre. Già dalle 7.00 di stamattina sono aperti i seggi elettorali e lo saranno fino alle 14.00. Immediatamente dopo si procederà con lo spoglio, che rivelerà i nomi dei nuovi primi cittadini e del consiglio comunicale.

Ieri, domenica 10 ottobre, è stata registrata un’affluenza del 43,22% cinque comuni del Catanese: in particolare sono 51.978 su 120.265 i cittadini che si sono recati al volo. C’è ancora tempo per chi desidera esprimere la propria preferenza, che potrà recarsi al seggio esclusivamente munito di mascherina. Si possono esprimere una o due preferenze per i candidati al consiglio comunale.