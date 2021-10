Catania, interrotto servizio idrico per maltempo: le zone interessate

Un guasto ad alcune tubature causato dal maltempo di ieri ha reso necessaria la sospensione dell'erogazione idrica in alcune zone di Catania e Gravina di Catania: ecco quali.

Il maltempo che si è abbattuto su Catania ieri non smette di creare disagi. È di oggi infatti la comunicazione di Sidra circa un guasto ai propri impianti. La stessa azienda spiega che per questo motivo è stata sospesa l’erogazione idrica in alcune aree.

Nello specifico, i disagi inerenti all’erogazione idrica riguardano a Catania le zone di:

Via Barriera;

Via Como;

Via Brescia;

Via Pavia;

Via Galermo (parte alta);

Via Sebastiano Catania;

Via Poggio Lupo e traverse limitrofe.

E nel Comune di Gravina di Catania le zone di:

Via Gramsci;

Via Etnea;

Via Coviello;

Via Fratelli Bandiera;

Via Sanfilippo e zone limitrofe.

Il ripristino del servizio è comunque previsto per la serata di oggi.